Ștefania de la Puterea dragostei a făcut dezvăluiri șocante în cadrul unei emisiuni televizate! Fosta concurentă a luat lumea showbizului prin ssurprindere când a annunțat că fostul ei iubit a bătutut-o și atuns-o în cap. Vloggerițele Reea și Tina au povestit într-un videoclip tot ce știu despre bătaia pe care Ștefania a încasat-o. Cele două au cunoscuta pe fosta concurentă și fostul ei iubit personal.

„În vara în care noi ieșeam cu el, vara trecută, el ieșea cu tot felul de femei, pleca din club în fiecare seară cu o femeie diferită. Uneori mai apărea și Ștefania în peisaj, care este o dulceață, îl pupa mereu, îl îmbrățișa. Însă, când pleca ea, se schimba tot, parcă uita de ea, parcă nu mai exista. Ștefania ne-a și sunat și ne-a întrebat ce legatură are Tina cu Adelin, noi i-am povestit și am și sfătuit-o să se despartă de el. I-am zis că nu are nevoie de așa ceva în viața ei.

Stefania și el s-au despărțit la un moment dat. Ea s-a mutat cu Bia, însă după o perioadă nu mai venea pe acasă. Intr-o zi a dispărut și nimeni nu a mai putut să dea de ea. Ștefania a fost plecată o săptămână cu el, la el acasa în Vîleni. El a dus o acolo și a bătut-o cu pumnii și picioarele, apoi a pus-o pe un scaun și ea a așteptat să fie tunsă. Ștefania nu mai avea puterea să riposteze”, au declarat vloggerițele Reea și Tina.

Cele două vloggerițe au dezvăluit un al episod in relația Ștefaniei, în care fostul ei iubit a amenințat-o că o va scoate dezbrăcată în stradă și o va filma doar pentru că Alexandru Bobicioiu și Bogdan Mocanu i-au dat like-uri.

„După bătaie, ea arăta ca și cum ar fi avut un accident de mașină, chiar ne-a povestit cineva care s-a întâlnit cu ei la o zi sau două de la bătaie, că au zis ca a avut accident, desi se vedea clar că e batută cu pumnii. În săptămâna aia, el a evitat să meargă în locuri publice, cu camere, Ștefania mergea cu o eșarfă în cap și își ascundea fața.

Într-o noapte în club, când Ștefania primea like-uri de la Bobicioiu și Mocanu, el chiar a spus, noi am crezut că exagerează. El a zis că o să o cheme pe Ștefania la el acasă, o să facă amor cu ea și că o să o dea afară dezbrăcată și apoi o filmează. Chiar a și zis că o să o tundă. Noi am crezut că glumește, dar se pare că nu a fost așa", au zis Reea si Tina pe vlog.