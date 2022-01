Noi dezvăluiri despre prima iubită a lui Petrică Mîțu Stoian! A dus-o la un film interzis sub 18 ani! ”Am intrat prin spate”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost căsătorit o singură dată, însă nu cu femeia pe care a iubit-o cel mai mult. Artistul a dezvăluit într-un interviu mai vechi, pe care i l-a acordat regretatului Aurelian Preda, că marea lui iubire a fost o tânără din satul lui natal, Isverna.

Petrică Mîțu Stoian: ”Am fost afectat când s-a căsătorit”

Cei doi s-au despărțit când au plecat la școală iar el a suferit exrem de tare când aceasta i-a mărturisit că urmează să se căsătorească.

”Prima mea dragoste… eram elevi, știi cum e... Îmi amintesc că am văzut filmul ”Dragoste la 16 ani”, era interzis tinerilor sub 18 ani. Am intrat prin spate, aveam o cunoștință la bilete, acolo. Eram împreună la acest film.

Fata era de la mine din sat, ne-am plăcut de ani de zile. S-a întâmplat că ea a plecat la Reșița, eu am plecat la Oțelu Roșu. Drumurile noastre s-au despățit. Am ținut... am colaborat... Am ținut legătura, ne întâlneam în sat când veneam în vacanțe. Dar, probabil, așa a fost. Ea s-a căsătorit, eu nu m-am căsătorit mult timp. A fost, așa, o neîncredere. Am fost și afectat”, a povestit Petrică Mîțu Stoian, în 2013, la emisiunea ”Povești de viață” realizată de Aurelian Preda la Etno TV.

Vecină: ”Se plimbau mereu pe dealuri”

Recent, o vecină din satul lui Petrică Mîțu Stoian a dezvăluit jurnaliștilor că relația dintre artist și Domnica era una cât se poate de serioasă și că toată lumea era convinsă că cei doi se vor căsători.

Petrică Mîțu Stoian a fost un interpret extrem de iubit

”Se plăcea cu o fată de aici din sat, cu Domnica. Se plimbau toată ziua împreună pe aici, pe dealuri, cu animalele. Erau colegi de clasă, din ce îmi amintesc, toată lumea credea că se vor lua. Apoi însă, Petrică a plecat din sat, după ce a terminat liceul, iar relația lor nu a mai ținut mult, se vedeau prea rar. Dar, de despărțit, cred că s-au despărțit abia când el s-a dus să muncească în mină”, a povestit femeia pentru Fanatik.

Inclusiv părinții interpretului erau siguri că tânăra îi va deveni soție. ”Mama îl voia așezat la casa lui, lângă ei, aici, în Isverna. Se gândeau să își facă aici un rost, nu să se spetească în mină”, a mai explicat vecina.

