Noi dezvăluiri despre ucigașul Lilianei! Ce îi interzicea soției sale: „Era diavolul în persoană”

Fratele Lilianei, educatoare ucisă cu sânge rece în Capitală [Sursa foto: Captura Video] 21:10, aug 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Liliana a fost găsită fără suflare în locuința ei, după ce a fost înjunghiată în piept. Principalul suspect este chiar fostul soț al femeii, de care a vrut să divorțeze după o căsnicie de 20 de ani. Bărbatul a fost căutat de oamenii legii timp de patru zile.

El a fost prins și reținut de polițiști vineri, 16 august. Educatoarea ucisă avea un ordin de protecție împotriva fostului soț, însă în ultima perioadă au decis să ajungă la o înțelegere. Ea a decis să îi dea o cheie de la locuința ei, pentru a veni să își viziteze fiicele.

Căsnicia lor s-a stricat după ce bărbatul a început să să aibă probleme cu alcoolul, refuza să își găsească un loc de muncă și a devenit violent. Fratele victimei a declarat pentru un post de televiziune că Liliana a trăit un adevărat calvar alături de soțul ei, pe care l-a descris drept „diavolul în persoană”.

„Era dublă personalitate, era partea cu avocatul şi era diavolul în persoană. Pe stradă era avocat și în casă cu familia unde trebuia să fie avocatul, era diavolul", a spus fratele educatoarei ucise.

Citeste si: Presupusul criminal al educatoarei din Capitală a fost prins! Bărbatul, reținut pentru 24 de ore

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Totul s-a schimbat în momentul în care cuplul a mai pierdut un copil, în urmă cu 20 de ani.

Bărbatul a trăit un adevărat șoc după ce și-a călcat propriul copil cu mașina. El a avut nevoie de internare și tratament la un spital de psihiatrie.

„Asta a fost altă întâmplare, am lăsat-o în trecut. Prima dată am zis a fost vina lui, a intrat în depăşire pe linie continuă şi a răsturnat maşina. A fost vina lui, dar am lăsat să treacă. Acum s-a întâmplat încă un accident. Deci gata, nu mai poate să treacă. E un criminal", a adauga fratele victimei.

Fostul soț al Lilianei [Sursa foto: Captura Video]

Ce îi era interzis Lilianei să facă în timpul căsniciei

Alte detalii șocante despre comportamentul fostului soț al Lilianei au ieșit la iveală. Bărbatul era cunoscut pentru gelozia lui, motiv pentru care nu o lăsa pe soția lui să iasă din casă fără acordul lui și trebuia să anunțe de fiecare dată orele la care pleacă și la care ajunge.

Mai mult decât atât, el nu o lăsa să părăsească locuința cu haine care nu sunt închise sua care nu îi acoperă mânile și picioarele.

Rudele Lilianei sunt șocate de această tragedie [Sursa foto: Captura Video]