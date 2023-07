„Noi doi împotriva lumii” Peste ce probleme au fost nevoiți să treacă Misty și Keo de-a lungul anilor petrecuți împreună? Cântăreața a vorbit despre lucrurile care au făcut-o să sufere la începutul relației

In articol:

Misty și Keo sunt împreună de ani buni, iar din iubirea lor a rezultat Arya, fetița lor, în vârstă de 5 ani. Cei doi artiști sunt foarte fericiți împreună, ajungând într-un moment de liniște al vieții lor și plănuiesc să facă și nunta. În urmă cu câteva luni, Misty a fost cerută în căsătorie de Keo, după aproape un deceniu petrecut împreună.

Însă, celor doi îndrăgostiți nu le-a fost întotdeauna atât de ușor, iar Misty a mărturisit că ea și partenerul ei de viață au fost nevoiți să treacă prin multe lucruri dureroase până să devină cu adevărat fericiți.

Citește și: „Un băiețel, o minune” Keo și Misty, primele declarații despre al doilea copil! Cei doi așteaptă cu nerăbdarea venirea pe lume a unui băiețel

În prezent, Keo și Misty se pregătesc să se căsătorească și se gândesc chiar și la un al doilea copil. Cei doi radiază de fericire împreună și sunt cu adevărat împliniți de când în viața lor a apărut micuța Arya. Dar Misty a făcut mărturisiri emoționante și a povestit că, la începutul relației dintre ea și Keo, aceștia au fost nevoiți să treacă prin multe probleme cauzate de persoanele din jur, care nu credeau în iubirea dintre ei.

Mai mult, iubita lui Keo a declarat că, de când au devenit părinți, ea și celebrul cântăreț au devenit mult mai uniți, iar apariția micuței Arya în viața lor le-a întărit relația.

Citește și: Misty și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare temere a sa. Cu ce frici se confruntă vedeta, de când a devenit mamă: „Seara am coșmaruri”

Citeste si: „Nu este al meu și nici casa nu este a mea'' Ilan Laufer, declarații exclusive despre căminul de bătrâni care funcționa fără autorizație- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| Cum arată Eva, avocata corporatistă care își caută soț pe TikTok. Oferă o recompensă substanțială- stirileprotv.ro

„Arya ne-a împlinit și întărit, da. Trecusem deja prin foarte multe provocări împreună ceea ce ne-a “antrenat” ca să zic așa. Anumite situații dificile prin care am fost nevoiți să trecem, ne-au arătat că noi suntem cei mai buni prieteni. Ne-au învățat să ne spunem totul și să avem încredere doar unul în celălalt. Au fost până și persoane apropiate care nu ne dădeau nicio șansă împreună. Multe intrigi, bârfe, minciuni, nedreptate, piedici, invidie, presiunea mediatică, oameni care judecau. Interveneau cu sfaturi și păreri necerute. Toate acestea fără să vrei, te influențează, te apropie de partener sau te îndepărtează”, a declarat Misty pentru Fanatik.ro.

Keo împreună cu iubita lui, Misty și fetița lor, Arya [Sursa foto: Facebook]

Keo și Misty au fost afectați de părerile oamenilor din jur

Atunci când Misty și Keo și-au făcut publică relația, cei doi artiști au fost „loviți” de un val de critici, venit din partea tuturor persoanelor care îi înconjurau.

La vremea aceea, Keo tocmai ieșea dintr-o relație foarte lungă, iar oamenii s-au grăbit să îi judece pe el și pe actuala sa parteneră de viață. Misty a recunoscut că a fost foarte afectată de situația în care s-a aflat atunci și simțea că toată lumea este împotriva ei și a iubitului său.

„Au fost momente în trecut în care eu cel puțin, am simțit că eram doar noi doi, împotriva lumii, vorba aceea. Adevarul e întotdeauna la mijloc în absolut orice situație iar să încerci să îți faci singur dreptate e oricum o luptă cu morile de vânt! Încă primesc mesaje de la oameni care îmi spun: “V-am judecat foarte tare in trecut, regret enorm, în timp am înțeles multe“. Mesaje care au fost alifie pentru suflet!”, a mai povestit Misty.

Citeste si: „ Nu o să mai pot munci niciodată. Pentru siguranța copiilor mei am vrut să divorțez, să fie totul OK.” Dana Roba, cuprinsă de suferința la gândul că nu o să-și mai poată folosi mâinile niciodată- kfetele.ro

Citeste si: Barem Titularizare 2023. Rezolvările corecte sunt disponibile pe EDU.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Madonna, moartă pentru câteva secunde și readusă la viață. Primele declarații ale managerului starului pop despre starea ei de sănătate- radioimpuls.ro

Citește și: Anca Dumitra a dat cărțile pe față! Cum se înțeleg, de fapt, părinții actriței cu soțul său, Manfred Spendier: „El este cetățean austriac”

După câțiva ani, Misty și Keo le-au demonstrat răutăcioșilor că legătura dintre ei este una extrem de strânsă și serioasă. Venirea pe lume a fetiței lor, Arya, le-a schimbat complet viața, iar cei doi artiști nu au mai avut timp să se gândească la vorbele pe care oamenii le spuneau despre ei. În plus, Misty a povestit că pasiunea pentru Psihologie a ajutat-o foarte mult în viața de mamă și, de asemenea, împărtășind cu Keo informațiile pe care le afla din acest domeniu, cei doi au reușit să treacă mai ușor peste probleme și să se dezvolte emoțional.

„Timpul și răbdarea au clarificat lucrurile. Venirea Aryei ne-a oferit un scop mult mai clar și misiunea cea mai frumoasă, familia. Intram într-o nouă etapă a vieții noastre, eram deja cumva pregătiți să facem față. Știam că alături de bucuria infinită, venirea pe lume a copilului însemnă și multe provocări și schimbări. Am rămas însărcinată în anul 2 de facultate, acumulasem deja informație, teorie și sarcina m-a făcut să fiu și mai interesată și atrasă de Psihologie. Împărtășeam încântată cu Keo din ceea ce citeam și învățam, despre psihologia copilului, a adultului, parenting. Încă obișnuiesc să fac asta. Cred că ne-a ajutat și acest lucru să ne vindecăm în cuplu și să ne dezvoltăm împreună ca părinți”, a mai declarat artista.