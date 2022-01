Noi imagini cu tinerii care au distrus vila de Revelion! Au scos maceta şi au acoperit camera de filmat, după care a urmat dezastrul

In articol:

Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar pentru Babu Iancu, proprietarul unei vile din Capitală. Mai mulți tineri au distrus vila pe care au închiriat-o în Anul Nou, iar camera de supraveghere din locuință a surprins ultimele momente înainte de „război”.

Imaginile cu dezastrul pe care chiriașii l-au lăsat în urmă au ajuns virale.

Proprietarul vilei este de părere că petrecera a avut ca scop distrugerea casei, în contextul pagubelor rămase, care duc la ordinul miilor de euro.

„Eu cred că a fost o petrecere tematică de distrugere... Au spart cinci uși, patru televizoare, plus tablouri. Se pare că au fost vreo 20-30... Aveau săbii, macete. Se juca unul cu o macetă pe aici... Sigur s-au bătut. Când am venit eu erau niște șervețele cu sânge", a declarat proprietarul Babu Iancu, pentru un post de televiziune.

Au apărut primele imagini surprinse de camerele de filmat aflate în interiorul vilei. La un moment dat, unul dintre tineri pare să scoată o macetă cu care încearcă să îi impresioneze pe ceilalți. La scurt timp distanță, un alt băiat observă camera de supraveghere și se grăbește să o acopere cu o folie.

La câteva momente distanță a și început dezastrul.

Imagini cu vila distrusă, după petrecerea de Revelion

Cine este artistul celebru care s-a aflat printre petrecăreții care au distrus o vilă din București, de Revelion

Alberto Grasu este cel care ar fi închiriat vila din Capitală, unde și-a chemat mai mulți prieteni. El susține că nimeni nu a cerut taxă de intrare, ci s-a aflat de petrecere din mediul online, iar foarte multe persoane au venit neinvitate.

Legat de imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, trapper-ul cu milioane de vizualizări susține că prietenul său nu avea în mână o macetă, ci un cuțit pentru tăierea tortului.

„Spun asta pentru cei ce mă cunosc ca artist/ prieten/ amic şi mă apreciază în vreun fel. Este o isterie naţională cum că eu, împreună cu prietenii mei, am fi distrus o vilă. Am fost acolo, m-am distrat acolo, recunosc, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu învinovăţit eu sau prietenii mei pentru ceva ce noi nu am făcut.(...)

La TV spune că noi am luat bani, 75-80 de lei, la intrare. Că au fost cuţite/ macete/ droguri şi tot felul de aberaţii de genul. Cum să mă bucur la 80 de lei în seara de Revelion şi să nu ţin la intimitatea mea sau prietenii mei la intimitatea lor.

De la ora 2.00 noaptea după Revelion foarte multă lume a început să se autoinvite pentru că, nu vreau să mă laud, dar până la urmă sunt persoană publică şi lumea a auzit că Alberto grasu e la un Revelion şi aşa mai departe. Mă repet încă o dată: droguri nu au existat, cel puţin anturajul meu cu care am fost acolo nu a deţinut. Şi maceta aceea pe care o ţinea prietenul meu în mână (în poză) este un cuţit de bucătărie cu care am tăiat tortul şi am desfăcut şampania la ora 00.00”, a declarat Alberto Grasu.

Trapper-ul Alberto Grasu

