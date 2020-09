In articol:

Aceleași agresoare din Târgu Jiu au umilit o altă adolescentă[Sursa foto: Instagram]

Imaginile care te îngrozesc. Una dintre fetele care au umilit-o, bătut-o și jignit-o pe fata de 13 ani, din Târgu Jiu, nu este la primul episod de acest gen. Agresoare respectivă si alte fete au umilit-o și pe altă copilă, au pus-o în genunchi în fața lor, spunându-i cuvinte îngrozitoare. Filmarea circulă în mediul online, iar internauții spun că este vorba de aceleași fete din Târgu Jiu.

Citeste si: Parastas al învățământului românesc. Zeci de elevi sunt nevoiți să facă cursurile într-o capelă mortuară! Părinții sunt revoltați

Citeste si: Imaginea plină de emoție, care a făcut înconjurul lumii! Fetița care zâmbește în ”brațele” tatălui pe care nu-l va vedea niciodată

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Citeste si: Fata cea mare a mamei monstru din București, care și-a snopit în bătaie copilul, dezvăluiri șocante! Nicoleta a fugit de acasă: ”Avea o gaură în cap”

Amenințări dure făcute de o minoră

Cea care o snopește în bătaie pe o copilă o amenință dur: ”Dacă mai spui la cineva că am dat în tine, te joc în picioare, ai înțeles?”. Videoclipul este greu de privit, mai ales, după ce în ultima perioadă au tot apărut diferite filmări, unde minore sunt agresate fizic de alte fete de vârste apropiate.

Aceleași agresoare din Târgu Jiu au umilit o altă adolescentă[Sursa foto: Instagram]

Tot în județul Gorj, în cursul zilei de ieri au fost făcute publice imagini șocante, unde o fetiță de doar opt ani este agresată fizic de alte fete de 11 ani. Clipul video devenit viral și distribuit de alte persoane din Motru a ajuns și în atenția oamenilor legii din Gorj. Aceștia fac cercetări în acest caz. În ultima perioadă, în județul Gorj apar tot mai multe cazuri de violențe, distribuite în mediul online. După ce o fetiță de 13 ani, din Târgu Jiu, a fost agresată de alte fete, iar filmarea a provocat o adevărată revoltă, pe zi ce trece, tot mai multe clipuri cu copii agresați apar pe rețelele de socializare.

”Având un vedere imaginile de mai sus, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Citeste si: O fetiță de opt ani din Motru este snopită în bătaie de altă fată cu trei ani mai mare! Polițiștii au luat măsuri și au deschis o anchetă. Imaginile sunt șocante!