Noi informații despre starea de sănătate a Oanei Mizil. Cum se simte la momentul actual soția lui Marian Vanghelie: "Este foarte bine"

În urmă cu doar câteva ore, au apărut informații potrivit cărora Oana Mizil ar fi fost agresată de soțul ei, Marian Vanghelie. Se pare că femeia ar fi ajuns la spital și chiar a cerut ajutorul poliției.

Astăzi, Serghei Mizil a făcut primele declarații despre starea de sănătate a nepoatei sale.

Susține că nu a fost vorba de niciun scandal, ci doar a fost o ceartă ca între cupluri.

„Noi avem curțile una lânga alta, acum mă uit la ea în curte, unde este și sor-mea, și Oana se joacă cu copilul în curte, este foarte bine. Nu a fost niciun scandal, a fost o ceartă”, a declarat Serghei Mizil pentru Gândul.ro.

Marian Venghelie, primele declarații despre scandalul momentului

Fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei a declarat faptul că, într-adevăr, a avut loc un schimb de replici între el și soția lui.

În acele momente, Oana Mizil a început să acuze stări de rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mariann Vanghelie si Oana Mizil[Sursa foto: Facebook]

„Ne-am certat și din cauza cerții pe care am avut-o soției i s-a urcat tensiunea, are o problemă cu tensiuna și având o problemă cu tensiunea ne-am speriat, la un moment dat i se încleștase degetele și am chemat salvarea.

Am chemat salvarea, a luat-o salvarea și au dus-o la spital la Elias, iar colegii care au venit au auzit că ne-am certat, am avut un dialog civilizat, eu i-am chemat pe oameni le-am zis că se întâmplă, mi-a zis că să fiu atent că dacă doamna are probleme cu tensiunea. Evident, conform legii, spitalul a chemat poliția că așa e formula medico-legală când pe fond de ceartă se crează un incident se cheamă poliția”, a declarat Marian Vanghelie, potrivit Spynews.ro .