"Noi nu mai ținem cont de lucrurile materiale". Cum l-a surprins Anca Serea pe Adrian Sînă, chiar de ziua lui de naștere. Vedeta știe cum să își răsfețe soțul | EXCLUSIV

Adrian Sînă a aniversat împlinirea a 46 de ani, iar cu această ocazie a organizat o petrecere restrânsă, fiind înconjurat de cei mai importanți membrii ai familiei.

Artistul s-a bucurat mai apoi de o zi plină de relaxare alături de soție, surprizele fiind la ordinea zilei.

Anca Serea și Adrian Sînă sunt unul dintre cele mai sudate și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Artistul și vedeta TV se bucură de viața în doi, dar și de viața de părinți, iar când vine vorba de gesturi romantice amândoi se pricep extrem de bine la surprize.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Anca Serea și au aflat toate detaliile de la petrecerea lui Adrian Sînă, cine a fost prezent la masă, cum s-au organizat și mai ales cum a decurs una dintre cele mai speciale zile din an.

Anca Serea și Adrian Sînă, petrecere specială de ziua artistului

Adrian Sînă a petrecut ștaif de ziua lui. Deși au ales o aniversare restrânsă, în sânul familiei, Anca Serea și Adrian Sînă s-au bucurat de compania celor mai importante persoane din viața lor.

După masa de prânz, cei doi soți au ales să meargă la SPA, iar mai apoi la o cină romantică în doi.

"Noi nu prea mai ținem cont de lucrurile materiale pentru că nu mai sunt importante deloc. Am ajuns la maturitatea aceasta și știm că lucrurile materiale nu sunt atât de importante pe cât par ele.

Am ales să petrecem în familie în prima parte a zilei, am avut o masă bogată cu vreo 12 membrii ai familiei, iar apoi am plecat la un SPA, unde am avut parte de un masaj de cuplu de vreo 90 de minute și apoi am mers la cină împreună.

Când am venit acasă am mai stat cu copii și cam așa s-a desfășurat ziua de naștere. A fost exact ce și-a dorit Adrian", a dezvăluit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Care a fost cel mai frumos cadou pentru Anca Serea

Frumoasa brunetă ne-a povestit și care a fost cel mai frumos cadou pe care i l-a oferit lui Adrian Sînă de ziua lui. Fără nici cel mai mic dubiu, este clar că darurile de care amândoi s-au bucurat enorm de mult au fost copii.

Micuții pe care cei doi îi au împreună sunt cu siguranță unul dintre cele mai frumoase lucruri care li s-au întâmplat în viața.

"Copiii sunt cu siguranță cele mai frumoase cadouri pe care le-am făcut, atât pentru el, cât și pentru mine. Sunt cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit și eu și el de la viață", a mai spus Anca Serea.

Anca Serea, cele mai importante lecții învățate ca mama

Vedeta ne-a povestit recent care au fost cele mai importante lecții învățate ca mama. Anca Serea și Adrian Sînă au una dintre cele mai numeroase familii din showbiz, iar copiii lor îi învață zilnic lucruri noi.

"Este clar că cele mai importante lecții pe care le-am învățat sunt cele legate de iubirea infinită, de răbdare și de generozitate.

Copiii sunt cele mai bune exemple atunci când vine vorba de a fi buni în viață și de asemenea lecția cu răbdare. Practic, la copii timpul are o altă valoare", a dezvăluit Anca Serea, pentru Wowbiz.ro.

Dacă ar fi să aleagă trei lecții pe care și-ar dori să le știe femeile din România, Anca Serea a mărturisit că în primul rând, femeile ar trebui să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

"Pentru mămicile din România, în primul rând le-aș sfătui să aibă grijă mare de sănătatea lor. Le-aș sfătui să nu uite și de dânsele. Apoi ar fi faptul că nu este nicio rușine să strige după ajutor atunci când au nevoie și când se simt prea obosite sau depășite.

Al treilea sfat ar fi să investim în noi indiferent de numărul copiilor pe care îl avem. Nu trebuie să uităm să învățăm lucruri noi", a explicat Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

