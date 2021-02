Noii concurenți de la Survivor România ajută Războinicii să câștige meciul de recompensă. Performanță uimitoare în primul traseu din jungla Dominicană

In articol:

Un meci de recompensă tensionat la Survivor România 2021. Războincii și Faimoșii s-au luptat intens pentru a câștiga premiul pus în joc.

Războinicii câștigă meciul de recompensă la Survivor România

Războincii au reușit să se impună în fața vedetelor, în meciul de recompensă de la Survivor România, c u ajutorul celor trei concurenți noi care au intrat în echipa albastră, Marius Crăciun, Romina Geczi și Szidonia Szasz. Faimoșii nu au avut șanse de câștig de data asta.

Daniel Pavel de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Nu mai puțin de șase puncte au obținut cei trei pentru echipă, ceea ce înseannă că au câștigat toate confruntările directe cu adversarii lor. Scorul a fost strâns, însă Războinicii au reușit să evite proba de ștafetă și să învingă cu scorul de 10-8. Astfel, aceștia vor mânca paste cu sos, preparat care a fost miza jocului de recompensă.

Romina: Mă simt fericită, mă bucur că mă adus două puncte și ca fac echipa fericită.

Sper să nu-i dezamăgesc pe parcursul concursului.

Marius: Mi se pare foarte tare, la primul traseu am avut mici piedici, am alunecat de câteva ori, deja la al doilea m-am strunit puțin. Am jucat cu doi concurenți foarte buni pe traseu și mă bucur că am adus puncte, pentru că mă motivează să merg până în finală.

Starlin: Aruncarea o pot controla foarte bine. E un duel între Moroșanu și mine. Nu am vrut să dezamăgesc echipa, mai ale că la prima intrare a câștigat Culiță în fața mea. Nu aveam bine pusă cotiera și m-a durut.

Am pierdut la două secunde. Mâncăm paste și asta e cel mai important că noua familie a intrat cu piciorul bun în față.

Faimosii au pierdut meciul de recompensa[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de recompensă

Andreea Antonescu s-a alăturat echipei Faimoșilor, însă nu a reușit să aducă puncte la primul meci jucat în Dominicană. Ea spune că vrea să se antreneze cu colegii săi și să devină o concurentă puternică la Survivor România.

„Mă simt foarte bine, i-am rugat pe băieți și pe Elena să mă antreneze, pentru că astfel nu voi avea nicio scuză. Eu sunt deschisă să fac antrenamente și sunt convinsă că locul meu e aici. E mult mai frumos decât mă așteptam să fie”, a spus Andreea Antonescu.

Înfrângerea de astăzi e greu acceptată de Cătălin Moroșanu, care a pierdut punctul ce putea duce echipa sa la proba de ștafetă. Luptătorul spune că este dezamăgit de prestația sa și simte nevoia să-și ceară scuze față de coechipierii săi.

„Sunt două luni de când sunt aici și vă spun că este cea mai grea înfrângerede până acum. Sunt supărat, dezamăgit de mine. Îmi cer scuze, echipă, puteam avea șansă de ștafetă. Îmi asum această înfrângere și voi încerca să fiu mai bun pe viitor”, a declarat Cătălin Moroșanu.