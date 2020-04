Survivor: Nominalizare surpriză în echipa Războinicilor

In articol:

Survivor. Echipa războinicilor a decis cine este prima fată nominalizată spre eliminare din această săptămână.

"Am ajuns la un nivel în care nu ne mai certăm, nu ne mai tragem, ba, de ce m-ai votat? Eu mă așteptam să mă voteze pentru că ai zis tu ceva de genul să vedem cine nu s-a integrat.

Concurenți Survivor România - Lilia (Lola) Crudu

Eu cumva am fost oaia neagră, dar eu mi-am asumat-o mereu, deși știam că aici o să ajung. Credeți-mă, mai împăcată cum sunt în acest moment nu am fost în toata competiția mea", a spus Lola de la Survivor.

Lola (Lilia Crudu) este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

"Sunt in aceasta competitie pentru a-mi demostra mie si familiei mele ca sunt puternica si pentru a-l face pe fratele meu mandru de mine. Accept orice provocare din partea vietii. Vreau sa am ce le povesti copiilor si nepotilor mei", afirma Lilia Crudu.