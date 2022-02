Nominalizări Premiile Oscar 2022. A fost publicată lista completă a nominalizărilor Premiilor Academiei Americane de Film

In articol:

Premiile Academiei Americane de Film, cunoscute sub numele de Premiile Oscar, sunt un grup de 24 de premii decernate anual de către Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului (AMPAS) în domeniul filmului. Deși, denumirea populară este de „premii Oscar”, acestea se numesc de fapt „Academy Award of Merit”. Iată cine poate câștiga un asemenea premiu anul acesta!

Lista nominalizărilor la premiile Oscar 2022

Premiul Oscar este o statuetă care reprezintă un bărbat stilizat, în poziție verticală, cu mâinile împreunate la nivelul pieptului. Nominalizările pentru cea de-a 94-a ediție a galei premiilor Oscar au fost anunțate marți, 8 februarie, într-o prezentare online, de actorii Tracee Ellis Ross și Leslie Jordan, după cum citează libertatea.ro din ziarul New York Times.

Potrivit rezultatelor, aceeași sursă citată notează că Westernul Netflix „The Power of the Dog” a primit cele mai multe nominalizări, și anume 12, iar „Dune”, regizat de Denis Villenueve a primit 10 nominalizări.

Iată întreaga listă a nominalizărilor la premiile Oscar 2022!

Cel mai bun film

„Belfast”

„CODA”

„Don’t Look Up”

„Drive My Car”

„Dune”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Nightmare Alley”

„The Power of the Dog”

„West Side Story”

Cel mai bun regizor

„Belfast” – Kenneth Brannagh

„Drive My Car” – Ryusuke Hamaguchi

„Licorice Pizza” – Paul Thomas Anderson

„The Power of the Dog” – Jane Campion



Cea mai bună actriţă

„West Side Story” – Steven Spielberg

Jessica Chastain – „The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman – „The Lost Daughter”

Penélope Cruz – „Parallel Mothers”

Nicole Kidman – „Being The Ricardos”

Kristen Stewart – „Spencer”

Cel mai bun actor

Andrew Garfield – „Tick, Tick … Boom!”

Will Smith – „King Richard”

Benedict Cumberbatch – „The Power of the Dog”

Denzel Washington – „The Tragedy of Macbeth”

Javier Bardem – „Being the Ricardos”

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Ariana DeBose – „West Side Story”

Kirsten Dunst – „The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis – „King Richard”

Jessie Buckley – „The Lost Daughter”

Judi Dench – „Belfast”

Cel mai bun actor în rol secundar

Kodi Smit-McPhee – „The Power of the Dog”

Troy Kotsur – „Coda” Ciaran Hinds – „Belfast”

Jesse Plemons – „The Power of the Dog”

J.K. Simmons – „Being the Ricardos”

Cel mai bun scenariu original

„Don’t Look Up”

„Dune”

”Encanto”

„Parallel Mothers”

„The Power of the Dog”

Cel mai bun scenariu adaptat

„CODA”

„Drive My Car”

„Dune”

„The Lost Daughter”

„The Power of the Dog”

Cel mai bun lungmetraj internaţional

„Drive My Car” (Japonia)

„Flee” (Danemarca)

„The Hand of God” (Italia)

„Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

„The Worst Person in the World” (Norvegia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie

„Encanto”

„Flee”

„Luca”

„The Mitchells Vs. The Machines”

„Raya and the Last Dragon”

Cel mai bun lungmetraj documentar

„Ascension”

„Attica”

„Flee”

„Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

„Writing With Fire”

Cea mai bună imagine

„Dune”

„Nightmare Alley”

„The Power of the Dog”

„The Tragedy of Macbeth”

„West Side Story”

Cel mai bun montaj

„Don’t Look Up”

„Dune”

”King Richard”

„The Power of the Dog”

„Tick, Tick…Boom!”

Cele mai bune efecte vizuale

„Dune”

„Free Guy”

„No Time To Die”

„Shang-Chi and the Legend of the Ten”

„Rings”

„Spider-Man: No Way Home”

Machiaj şi coafură

„Coming 2 America”

„Cruella”

„Dune”

„The Eyes of Tammy Faye”

„House of Gucci”

Cele mai bune costume

„Cruella” – Jenny Bevan

„Cyrano” – Massimo Cantini Parrini & Jacqueline Durran

„Dune” – Jacqueline West & Robert Morgan

„Nightmare Alley” – Luis Sequira

„West Side Story” – Paul Tazewell

Cel mai bun cântec original

„Be Alive” – „King Richard”

„Dos Oruguitas” – „Encanto”

„Down To Joy” – „Belfast”

„No Time To Die” – „James Bond: No Time To Die”

„Somehow You Do” – „Four Good Days”

Cea mai bună coloană sonoră

„Belfast”

„Dune”

„No Time To Die”

„The Power of the Dog”

„West Side Story”

Cel mai bun design de producţie

„Dune”

„Nightmare Alley”

„The Power of the Dog”

„The Tragedy of Macbeth”

„West Side Story”

Cel mai bun scurtmetraj live-action

„Ala Kachuu – Take And Run”

„The Dress”

„The Long Goodbye”

„On My Mind”

„Please Hold”

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

„Affairs of the Art”

„Bestia”

„Boxballet”

„Robin Robin”

„The Windshield Wiper”

Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Audible”

„Lead Me Home”

„The Queen of Basketball”

„Three Songs for Benazir”

„When We Were Bullies”

Când va avea loc Gala Premiilor Oscar 2022

Gala Premiilor Oscar 2022 urmează să aibă loc pe data de 27 martie, asta după ce data inițială fusese 27 februarie. Ceremonia a fost amânată din cauza răspândirii masive a variantei Omicron, astfel că, pentru al doilea an consecutiv, Premiile Oscar vor fi înmânate în regim de pandemie. Gala 2022 aduce însă o schimbare. Se pare că decernarea celor mai importante premii cinematografice va avea prezentator principal, lucru care nu s-a mai întâmplat de trei ani de zile.

