None de la Puterea Dragostei îl face praf pe Jador, după ce faimosul a nominalizat-o spre eliminare pe Ana Porgras: ”S-a împiedicat în trei cuvinte”

Mădălin None, fost concurent de la Puterea Dragostei, l-a atacat dur pe cel care i-a fost coleg de competiție, acum ceva timp. None a răbufnit la adresa lui Jador, după ce faimosul a nominalizat-o spre eliminare pe fosta gimnastă, Ana Porgras. După ce marea sportivă a României a fost eliminată din competiția fenomen de la Kanal D, fostul concurent de la Puterea Dragostei a scris un mesaj acid pe internet, referitor la decizia lui Jador.

Așadar, None i-a aruncat cuvinte grele lui Jador, pe care l-a jignit, spunându-i analfabet: ”Gimnasta României medaliată cu aur...votată de un analfabet funcțional, accidentat la picior după un concurs de cultură generală...s-a împiedicat în trei cuvinte”. Internauții au reacționat imediat și l-au atacat pe None, după cuvintele dure la adresa lui Jador: ”Dacă a fost marea campioană a României, de ce nu a fost sustinută de români? Jador doar a făcut o nominalizare, nu a dat-o el afara...și pentru el a fost o surpriză, nu se aștepta. Fiind Ana, mare olimpică, bună ce sa zic, se aștepta să fie susținută. Dar ca să vezi, Sebastian, Mellina, Marius au fost cu mult peste ea. Nu e vina lui Jador”.

Ana Porgras, despre nominalizarea făcută de Jador

Ana Porgras a vorbit la Ștafeta Mixtă despre eliminarea ei din competiția Survivor România 2021.

Fosta gimnastă a mărturisit că nu este supărată pe Jador, după ce acesta a nominalizat-o spre eliminare. Ba mai mult decât atât, faimoasa a explicat că i-a zis lui Jador, atunci când l-a îmbrățișat, că nu este supărată pe el.

” Nu sunt suparata pe Jador, cumva m-am asteptat, dupa Consiliul de nominalizare. Sincer, ma asteptam, dar nu mi se pare corect. Mai erau oameni din echipa mea care puteau fi nominalizati din punct de vedere sportiv. Daca asta a fost decizia lui, i-am si spus cand l-am luat in brate ca iau matur ce se intampla si nu am de ce sa fiu suparata. Am inteles de cand am urcat in avion la ce ma duc. A fost prea devreme, asta e”, a spus Ana despre eliminarea ei din competiție.