Nora, devastată de durere. Unchiul ei a murit cu câteva ore în urmă: „Nu te vom uita niciodată”

Nora trece prin momente foarte triste. Cu câteva ore în urmă, a făcut anunțul pe Instagram cum că o persoană dragă ei nu mai este în viață. Nora a apărut pe micile ecrane în urma participării la o emisiuni care are ca scop găsirea dragostei. S-a îndrăgostit nebunește de un bărbat, însă se pare că între ei a fost un obstacol destul de mare pe care nu l-a putut depăși, chiar mama băiatului, acest

eveniment aducându-i foarte multă suferință.

Acum, Nora suferă din cauza pierderii unchiului ei. Bărbatul s-a stins din viață lăsând o mare durere în sufletul nepoatei sale. A scris un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare prin care își exprimă durerea. Din spusele Norei, ne dăm seama că era foarte apropiată de bărbat și că aveau o legătură foarte specială. Nu a oferit mai multe detalii legate de moarte bărbatului, menționând doar că atât ea, cât și întreaga familie îl vor purta în suflet pentru totdeauna.

„Lăsând o durere imensă în urma sa, astăzi unchiul meu a plecat la ceruri. Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu. Golul lăsat în urmă este infinit. Nu te vom uita niciodată”, a scris Nora pe rețelele de socializare.

Mesajul postat de Nora [Sursa foto: Instagram]

Nora, violată la 16 ani chiar de iubit

Nora a trecut prin foarte multe greutăți de-a lungul timpului, fiind nevoită să se confrunte cu situații extrem de complicate de la o vârstă fragedă.

La vârsta de 16 ani, Nora a fost sechestrată și violată chiar de iubitul ei din cauză că era mult prea gelos. Bărbatul era mai mare cu 6 ani față de ea și îi interzicea acesteia să facă lucrurile pe care celelalte fete de vârste ei le făceau. Nu îi permitea să iasă din casă dacă purta machiaj sau dacă avea decolteu, lucru care a speriat-o pe Nora la acea vreme, dându-și seama de faptul că lucrurile nu ar trebuie să fie așa, de fapt.

„La 16 ani am avut un iubit, mai mare cu 6 ani. Eram într-o cunoaștere cu el, nu puteam să zic că e iubit. Eu fiind naivă, credulă, am crezut că dacă este mai mare decât mine pot să am încredere în el, pot să am ceva frumos cu el, dar cum trecea timpul mi-am dat seama că nu este ceva în regulă, pentru că era foarte posesiv, era foarte gelos, nu aveam voie să fiu machiată, nu aveam voie să mă îmbrac ca fetele de vârsta mea, cu un decolteu, normal, pentru că îl deranja”, a mărturisit Mireasa Nora.