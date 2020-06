Noua concurentă de la Puterea dragostei, filmată de Livian?

In articol:

Livian a postat pe pagina lui de socializare un filmuleț în casa fetelor de la Puterea dragostei. În video apar, la masă, Bianca, Ella, Ramona, dar și o roșcată. Deși, Livian nu face nicio referire la roșcata care apare în filmuleț, fanii emisiunii care au văzut-o, au început imediat cu speculațiile. Să fie oare roșcata, noua concurentă de la Puterea dragostei?

În ultima perioadă, au fost mai multe zvonuri privind noi concurenți care se pregătesc să intre la Puterea Dragostei, după încheierea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Până acum însă s-a vorbit doar despre băieții care așteaptă să intre în emisiune.

Cine este cel mai nou concurent de la Puterea dragostei

Cel mai nou concurent de la Puterea Dragostei este Renat Grosu. El a intrat în emisiune la jumătatea lunii mai, dar până acum nu a părut interesat în mod deosebit de niciuna din fetele de la Puterea dragostei.

Renat Grosu este actor turc, s-a născut în România, dar s-a mutat în Turcia când era copil, alături de familia lui. Renat Grosu a jucat în filmul turcesc Miracol în celula 7 (Yedinci Kogustaki Mucize), unul dintre cele mai apreciate și emoționante filme din ultima perioadă.

Ella de la Puterea Dragostei vrea să părăsească emisiunea după bătaia cu Daiana

pe de altă parte, Ella vrea să plece de la Puterea Dragostei după scandalul cu Daiana! Atunci când nimeni nu se aștepta, Daiana şi Ella de la Puterea dragostei s-au luat la bătaie, iar motivul altercației ar fi avut legătură cu animozitățile mai vechi dintre cele două concurente . după ce Ella i-a spus Daianei că nu-l iubește pe Gabriel și că doar se folosește de el, cea din urmă s-a despărțit de partenerul ei. Daiana a acuzat-o pe Ella că i-a stricat relația. Iar după mai multe zile în care cele două s-au atacat doar verbal, la un moment dat, Daiana a izbucnit.

”Am văzut filmulețele în care și-a bătut joc de mine și nu am mai suportat. De azi înainte, toate fetele din casă o să o vadă pe Daiana, cum este ea de fapt...Am încercat cu vorba bună, dar nu se poate, am să le dau bătaie, să vadă cum sunt eu cu adevărat. Nu regret absolut nimic din ce am făcut, din contră, acesta este începutul”, a explodat Daiana, după ce a aruncat cu o vază înspre Ella de la Puterea dragostei, i-a smuls părul din cap și i-a dat un picior.