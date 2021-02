Noua definitie a relaxarii: gelul de masaj cu ulei CBD

Trebuie sa ajungi intr-o multime de locuri in acelasi timp? Cerintele de la job se inmultesc pe zi ce trece si pare ca, odata ce rezolvi o problema, mai apar inca 10, iar uneori deadline-urile sunt sufocante? Graba, stresul si anxietatea au devenit parte din viata cotidiana.

Din pacate, consecintele directe ale acestui stil de a trai sunt resimtite atat in nivelul de productivitate scazut, cat si in ceea ce priveste starea de sanatate.

Uneori, trebuie doar sa iei o pauza. Sa te relaxezi. Sa respiri. Sa te bucuri.

De ceva vreme a aparut pe piata din Romania un nou produs: uleiul de canabis, cunoscut sub numele de ulei CBD. Avantajele folosirii sale sunt incredibile si sunt resimtite in starea ta fizica, psihologica si emotionala. Iata de ce trebuie sa incerci cat de curand un masaj cu un astfel de produs!

Inainte de toate, ce este acest ulei?

CBD este o prescurtare de la canabidiol, un compus organic, extras din planta de canepa. Spre deosebire de alti compusi care provin din aceeasi sursa, uleiul de canabis NU contine THC (tetrahidrocanabinol), o substanta psihoactiva. Atunci cand vorbim despre un masaj cu ulei CBD, nu se face referire la o tehnica diferita de mesaj, ci doar la un masaj facut cu un gel sau cu un ulei care contine canabidiol.

Beneficiile unui astfel de masaj

Din punct de vedere medical, folosirea constanta a unui produs care are printre ingrediente si CBD are efect antiinflamator, antidepresiv si antibacterian. Avantajele unui masaj facut cu un gel care contine ulei CBD relaxeaza muschii, inlatura punctele in care s-a acumulat tensiunea si incurajeaza organismul sa se vindece. In urma folosirii acestor produse, au fost identificate si beneficii psihologice, precum diminuarea anxietatii.

Cum sa te pregatesti pentru un masaj cu CBD?

Tot ceea ce trebuie sa faci este sa te relaxezi

si nimic mai mult. Intregul scop al acestei tehnici este obtinerea unui grad ridicat de relaxare si inlaturarea stresului. Experienta calmanta a folosirii unui ulei CBD este de neuitat!

La ce sa te astepti in timpul masajului?

Trebuie sa stii ca un astfel de moment de relaxare poate fi obtinut si acasa, nu doar la saloanele profesionale. Roaga-ti partenerul de viata sau un prieten sa te ajute, iar tu lasa-te pe mana sa.

Chiar daca nu ai parte de un masaj realizat de un profesionist, vei observa in scurt timp efectele miraculoase pe care le ofera miraculosul ulei CBD.

De obicei, tensiunea intramusculara acumulata in urma stresului de zi de zi se simte in zona umerilor. Atrage atentia asupra muschilor pe care ii simti incordati, respira, relaxeaza-te din plin si bucura-te de clipele de liniste.

In urma acestui proces de detensionare, vei intelege pe deplin la ce se refera expresia “a pluti”.

Muschii tai vor fi odihniti, starea ta de spirit va fi mai buna, iar anxietatea si stresul vor disparea ca prin minune. Calitatea unui produs care contine ulei CBD, asa cum este si gelul de masaj disponibil pe legalizeit.ro, este garantata. Intra chiar acum pe site-ul furnizorului, consulta oferta variata si alege exact produsul perfect pentru tine!