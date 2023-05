Noua ocupație a Octaviei Geamănu, după ce a fost concediată de la TV: ”Fac cu multă bucurie ceva ce îmi place” Revine fosta prezentatoare pe micul ecran?

In articol:

La începutul lunii martie, în mod oficial, după un preces lung cu angajatorul ei, care continuă, Octavia Geamănu a fost concediată.

Vedeta și-a luat la revedere de la postul de prezentator și s-a retras în sânul familiei. Doar că vacanța ei nu a ținut prea mult timp, căci acum deja se laudă că are o nouă ocupație, de fapt, două ocupații.

Noua ocupație a Octaviei Geamănu, după ce a fost concediată de la TV [Sursa foto: Facebook ]

Octavia Geamănu are propria emisiune în online și scrie o carte

Concret, fosta știristă a dat startul unui nou proiect în mediul online. Acum moderează propriul podcast și spune că este ceea ce o împlinește pe deplin.

Totul a pornit de la plăcerea sa de a vorbi în public, de a-și spune gândurile, ideile și de a-și așterne sentimentele în fața oamenilor cu care rezonează, care acum speră să o urmărească și pe YouTube în număr la fel de mare precum o făceau pe TV.

Cu acest nou proiect, Octavia Geamănu vrea ca admiratorii ei să o cunoască mai bine și să împartă cu ei multe informații noi, utile, de valoare, de viață, prin care să îi ajute să o ducă mai bine sau să devină persoane mai bune.

Iar în ajutorul ei și a internauților, pentru că de-a lungul carierei a cunoscut mulți oameni, o să vină tot soiul de celebrități ori specialiști.

„A venit foarte firesc acest podcast. Așa se face că după două săptămâni de “concediu” în care am trăit viața din plin, vorba vine (râde), am simțit că e momentul să am totuși o activitate concretă. De curând, într-una din zile am înregistrat un clip în care vorbeam despre temeri, despre frică ce ne împiedică să evoluăm, despre cât rău ne face acest sentiment atunci când el nu apare ca o reacție de apărare împotriva unui pericol. Avea vreo 28 de minute. Am zis că nu se poate să postez așa ceva pe Facebook unde totul trebuie să fie scurt. Așa că de aici la Youtube a fost doar un pas. De la postări despre diverse situații din viață mi-am dat seama că mie asta îmi place să fac. Să vorbesc mult și nu neapărat singură. Așa că dacă tot cunosc mulți oameni faini care au informații ce ne pot ajuta să ne îmbunătățim stilul de viață, să evoluăm, să ne dezvoltăm într-o direcție frumoasă a vieții, de ce să nu îmi fac o emisiune a mea? Podcast cum i se spune pe YouTube. O săptămână mi-a luat să pun totul la punct. Totul s-a așezat cu viteză, perfect. Când e scris să fie, e. Așa că merg înainte cu gânduri bune, cu încredere că cei care mi-au fost alături în tot acest timp îmi vor fi și de acum înainte în on-line”, a spus Octavia Geamănu, conform Click.

Și asta nu este tot, căci pe lângă proiectul din online, Octavia Geamănu se visează și scriitoare. Vedeta a început deja să lucreze la prima ei carte și speră ca în viitorul apropiat să o poată și lansa, căci primul feedback primit a fost unul pozitiv, la fel cum este și ceea ce așterne ea pe hârtie.

”Începusem să scriu o carte din luna decembrie a anului trecut și continui să o fac. Cartea se numește “Gânduri bune” căci fix asta conține. Toate cuvintele care-mi curg prin degete ajung în fraze care au morală, care transmit încredere, optimism, care sunt terapeutice așa cum mi-a spus cineva de la o editură, o persoană care a citit o parte din ce am scris”, a mai spus fosta prezentatoare.

Cât despre revenirea pe micul ecran, olteanca încă nu are un răspuns clar. Declară că noua viața și noile preocupări îi ocupă acum tot timpul, însă nu poate spune nici că drumul ei în televiziune s-a terminat. Vrea să lase lucrurile în seama destinului și mărturisește că va îmbrățișa orice i se va scoate în cale.

„Dacă mă întrebi de tv… Încă mai vreau pauză. Momentan acest podcast “Gânduri bune” îmi ocupă mare parte din timpul pe care îl am când nu e Andrei acasă. Și-acum când vorbesc cu tine sunt la montaj. Și fac cu multă bucurie ceva ce îmi place. E mare lucru să fii cine ești, să poți face ceea ce îți dorești. Dar cine știe cu ce vine mâine? Important e să avem gânduri bune”, a concluzionat știrista.