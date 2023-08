In articol:

Noul An Bisericesc 2023: La ce oră începe Sfânta Liturghie în bisericile ortodoxe din România

La ce oră începe Sfânta Liturghie în bisericile ortodoxe din România

Potrivit Calendarului Ortodox, noul an bisericesc este sărbătorit la data de 1 septembrie 2023. Ca în fiecare an, în bisericile ortodoxe are loc Sfânta Liturghie. Momentan, doar câteva biserici au anunțat programul slujbelor de pe 1 septembrie. Vezi aici la ce oră se deschid ușile bisericilor.

Program liturgic Mănăstirea Radu Vodă

08:00- 11:00 Ceasul III, VI, Acatistul Zilei, Sfânta Liturghie, Acatistul Sf. Nectarie

17:00- 18:45 Taina SFÂNTULUI MASLU

22:00-00:30 Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I (doar pentru părinții Mănăstirii)

Programul liturgic de la Catedrala Încoronării din Alba Iulia

ora 7:00- 8:00 – Utrenia

ora 8:00- 9:20 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

ora 9:20- 9:40 – Slujba de Te-Deum

ora 22:00- 00:10 – Vecernia şi Utrenia

Citește și: Semnificația Noului An Bisericesc 2023. Vezi de ce începe la data de 1 septembrie

Noul An Bisericesc 2023 La ce oră începe Sfânta Liturghie în bisericile ortodoxe din România [Sursa foto: Shutterstock]

Programul liturgic de la Caterdrala Patriarhală din București

07:00- Miezonoptica zilelor de rând;

07:45- Utrenia;

09:00- Sfânta Liturghie;

10:30- Taina Sfântului Maslu şi Dezlegări şi alte rugăciuni folositoare (fără transmisie TV/Radio Trinitas);

16:00- 18:00- Ceasul IX, Vecernia şi Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

Programul liturgic de la Mănăstirea Plumbuita

07:00: Acatist, Ceasurile și Sfânta Liturghie.

17:00: Ceasul 9 si Vecernia.

19:00: Utrenia.

Program liturgic de la Biserica Sfântul Ilie

08:00 – Ceasurile și Sfânta Liturghie.

Program liturgic de la Biserica Sfântul Antonie

08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie

Program liturgic Mănăstirea Ghighiu

07:30- 11:30- Rugăciunile dimineţii, Acatistul zilei, Casurile III şi VI, Obedniţa, Sf. Liturghie, Sf. Maslu (cu excepţia sărbătorilor cu cruce roşie în calendar, se va oficia miercurea din aceeași săptămână).

16:00- 17:00- Ceasul XI, Vecernia, Pavecerniţa mică.

19:00- 21:00- Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, Paraclisul Maicii Domnului.

Citește și: Calendar ortodox, 1 septembrie 2023. Noul An Bisericesc începe astăzi

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum au fost surprinși Kanye West și Bianca Censori. Criticii săi fac apel ca artistul și „soția sa” să fie închiși| FOTO- stirileprotv.ro

Noul An Bisericesc 2023 La ce oră începe Sfânta Liturghie în bisericile ortodoxe din România [Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciune la Începutul Noului an Bisericesc

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună,

mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri.

Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor:

Citeste si: „Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă la ușă.” Ce mesaj a transmis fiica soților care și-au pierdut viața în explozia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Brânză de oaie... doar cu numele. Cum recunoaștem falsurile de pe piață? Producător din Sibiu: ”Atenție la preț, gust și culoare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Fiica Antoniei a împlinit 13 ani. Cum arată acum puștoaica și ce mesaj i-a trimis cântăreața: "Chiar am o adolescenta?"- radioimpuls.ro

sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare.

Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău

și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.

Surse: reintregirea.ro, manastireaghighiu.ro