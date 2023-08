Noutăți Netflix august 2023. Vezi care sunt filmele și serialele care apar pe platforma de streaming în luna august

In articol:

Noutăți Netflix august 2023: Iată ce filme și seriale Netflix au fost lansate în ultima lună de vară? Sunt perfecte pentru serile alături de familie sau prieteni.

Filme Netflix august 2023

Operațiunea: Soulcatcher

Filmul va fi lansat în data de 8 august 2023.

"The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2" continuă povestea lui Tristan după tragicul accident. Împreună cu Lancelot, el se confruntă cu demonii săi interiori, dar trebuie să îi învingă pentru a-și salva mama.

În timp ce luptă cu provocările, personajul își dezvoltă abilități și învață să facă față adversităților din viața sa. Filmul aduce în prim-plan aventuri pline de acțiune, emoție și curaj, pe măsură ce Tristan își înfruntă trecutul și se străduiește să găsească o cale spre lumină și înțelegere.

Marry My Dead Body

Filmul se va lansa la data de 10 august 2023.

În filmul" Marry My Dead Body", polițistul Ming-han se confruntă cu o situație incredibilă după ce găsește un plic misterios. Brusc, se trezește căsătorit cu un tip-fantomă și cei doi se găsesc implicați în rezolvarea unei crime.

Viața sa ia o întorsătură înfricoșătoare, iar acum trebuie să navigheze printre secretele întunecate și să dezlege misterul din jurul acestui eveniment supranatural.

10 Days of a Bad Man

Filmul se va lansa la data de 18 august 2023.

În cadrul filmului "10 Days of a Bad Man", un detectiv privat se află în fața unui moment dificil al vieții sale. Încercând să depășească greutățile personale, acesta se confruntă cu un caz aparent complicat și plin de mistere.

Într-o vilă luxoasă are loc o crimă, iar detectivul trebuie să-și folosească priceperea și perspicacitatea pentru a dezlega întregul puzzle.

Pe parcursul a zece zile pline de suspans și dezvăluiri, el se adâncește într-o serie de minciuni și intrigi, ajungând să descopere adevărul șocant din spatele evenimentelor.

Noutăți Netflix august 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Love, Sex and 30 Candles

Filmul va fi lansat la data de 18 august 2023

"Love, Sex and 30 Candles," urmărește povestea a patru prietene care se confruntă cu o serie de provocări și încercări în anul în care împlinesc 30 de ani. În mijlocul unor schimbări majore din viața lor, fiecare dintre ele se confruntă cu relații complicate, dezamăgiri și dileme personale.

În timp ce trec prin această perioadă de tranziție, ele trebuie să-și gestioneze emoțiile și să facă față unui eveniment șocant care amenință să le despartă.

Squared Love Everlasting

Filmul va fi lansat la data de 23 august 2023.

„Squared Love Everlasting”, se concentrează pe relația dintre un influencer excentric și o profesoară cu picioarele pe pământ.

Cei doi par să trăiască o poveste de iubire perfectă, dar când un personaj din trecut apare brusc, amenințând să le distrugă fericirea, relația lor este pusă la încercare. Ei trebuie să se confrunte cu trecutul și să găsească rezolvări pentru a depăși provocările pe care le aduce acest personaj.

În timp ce navighează prin complexitățile vieții lor și își descoperă adevăratele sentimente unul față de celălalt, protagoniștii trebuie să facă față alegerilor dificile și să decidă dacă iubirea lor este suficient de puternică pentru a depăși obstacolele care amenință iubirea lor.

Choose Love

Filmul apare în data de 31 august 2023.

" Choose Love" este o comedie romantică interactivă care urmărește povestea lui Cami, o tânără care se află într-o dilemă legată de viața ei amoroasă. Ea are trei opțiuni: iubitul stabil, alesul inimii și vedeta rock plină de șarm.

Tu, ca jucător, ai rolul de a decide cu cine va rămâne Cami și cum se va dezvolta povestea ei de dragoste. Alegerile pe care le faci vor avea un impact asupra destinației sale romantice și vei putea explora diferite căi și posibilități în această aventură interactivă.

Seriale Netflix august 2023

Fatal Seduction

Serialul apare în data de 4 august 2023

"Fatal Seduction", un thriller erotic semnat de Steven Pillemer, urmărește o poveste misterioasă și întunecată, în care dorința și trădarea joacă roluri importante.

Cu un nou sezon, serialul explorează laturi ascunse ale personajelor și dezvăluie intrigi și secrete întrețesute într-un mod captivant. În timp ce misterul se adâncește, tensiunea și pasiunea cresc, creând o atmosferă incitantă și imprevizibilă

Noutăți Netflix august 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Zombieverse

Serialul va fi lansat la data de 8 august 2023.

În Seul se dezvoltă o epidemie cauzată de un virus zombi, iar supraviețuirea devine o luptă disperată pentru protagoniști. Într-o cursă contra cronometru, ei se străduiesc să facă față provocărilor și să găsească modalități ingenioase de a-și păcăli inamicii morți-vii pentru a scăpa cu viață.

În mijlocul haosului și a terorii, prietenii sau alianțele neașteptate pot deveni cheia supraviețuirii.

The Upshaws: Part 4

Serialul va apărea în data de 17 august 2023.

Serialul "The Upshaws: Part 4" este o comedie captivantă, care urmărește povestea unei familii obișnuite de culoare din Indiana. În ciuda provocărilor și dificultăților de zi cu zi, membrii familiei aspiră la o viață mai bună și la un cămin fericit.

Printr-un amestec ingenios de situații comice și emoționante, serialul explorează relațiile dintre membrii familiei, evidențiind momentele amuzante și tandre care fac parte din viața lor de zi cu zi.

Mask Girl

Serialul apare în data de 18 august 2023.

"Mask Girl" este un fascinant serial care urmărește povestea unei funcționare complexate de aspectul ei. Într-o întorsătură neașteptată a destinului, ea devine peste noapte o celebritate pe internet, purtând o mască, care îi ascunde identitatea.

În timp ce popularitatea ei crește, aceasta se confruntă cu noi provocări și responsabilități, dar și cu o serie de evenimente nefaste care îi dau viața peste cap.

Miss Adrenaline: A Tale of Twins

Serialul va fi lansat în data de 30 august 2023

" Miss Adrenaline: A Tale of Twins" este un serial intrigant are urmărește povestea unei motocicliste hotărâte să-și facă dreptate pentru sora ei geamănă dispărută.

Când sora ei este ucisă în mod misterios, personajul principal decide să preia identitatea ei pentru a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili de tragedie și să descopere adevărul din spatele separării lor.

Surse: tvmania.net, netflix.com