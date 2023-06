Novak Djokovic a câștigat la Roland Garros, dar ultimele declarații ale colaboratorilor săi sunt uluitoare! ”Ne-a torturat, ne-a legat cu cătușe trei zile! Ne-a smuls unghiile”

In articol:

Novak Djokovic a devenit, duminică, jucătorul de tenis cu cele mai multe titluri de Grand Slam câștigate – 23, după ce l-a învins pe Casper Ruud în trei seturi la Roland Garros, depășindu-i astfel pe Rafael Nadal, 22, și Roger Federer, 20!

Novak Djokovic a câștigat la Roland Garros! Cum s-a purtat sârbul cu echipa lui. ”Suntem aici să ne punem spatele la bătaie, să o încasăm”

Fericit, la festivitatea de premiere, marele campion sârb le-a cerut scuze colaboratorilor din echipa sa pentru felul în care i-a "torturat" în ultima vreme. Nole avea să fie completat pe marginea afirmațiilor de Goran Ivanisevic, care este antrenorul lui din 2019. Fostul mare tenismen a râs în lojă în timpul discursului elevului său, apoi a glumit cu jurnaliștii prezenți la Paris: "Ne-a torturat! Ne-a legat cu cătușe timp de trei zile", au fost vorbele croatul, conform Tennis Majors.

Jurnaliștii de la Paris au vrut să știe ce le face mai exact ce le face ”Nole” celor din echipa sa și la ce se referă mai exact atunci când spune că "îi torturează" .

"Nu e ușor de lucrat cu el, mai ales când lucrurile nu merg în direcția lui. Dar suntem aici să ne punem spatele la bătaie, să o încasăm. Pentru asta se numește echipă. Uneori nu e ușor, e chiar complicat. În cele din urmă pentru asta trăim, pentru turnee cum este acesta și pentru finaluri de acest gen. Ne-a torturat, ne-a smuls unghiile și multe alte lucruri pe care nu vi le pot spune, dar suntem aici, suntem în viață. Inima mea e încă ok, sunt un om bătrân, trebuie să am grijă de ea", a spus Inavisevic, acum în vârstă de 52 de ani.

Novak Djokovic a câștigat la Roland Garros [Sursa foto: Instagram]

Antrenorul lui Nole, croatul Goran Ivanisevi, a vorbit despre campionul sârb! ”Nu știu câte va câștiga, dar mai e combustibil”

Goran Ivanisevic a vorbit apoi despre obiectivele lui Novak Djokovic pentru restul carierei și a ținut să menționeze că își dorește revenirea în circuit a lui Rafael Nadal, rivalul pe care sârbul l-a depășit la numărul de trofee de Grand Slam.

"Toate prostiile astea au început în Australia, anul trecut, acum are 23 de titluri de Grand Slam. Îmi pare rău că Rafa nu este aici, îmi doresc să revină și să mai câștige și el un titlu major. Djokovic poate câștiga Grand Slam-ul calendaristic, a fost aproape și la US Open. Nu știu câte va câștiga, dar mai e combustibil", a conchis Ivanisevic.

Novak Djokovic a câștigat la Roland Garros [Sursa foto: Instagram]

Novak Djokovic, mesaj emoționant după ce a câștigat Roland Garros! ” Când aveam 7 ani, am visat să fiu numărul 1 în tenis, iar acum sunt recunoscător”

Susținut din lojă de soția, Jelena, și cei doi copii. ”Nole” a ținut să transmită un mesaj special.

” Copiii mei sunt în tribună și mi-ar plăcea să pot să-i inspir cu acest moment. De fapt, vreau să transmit un mesaj pentru toți copiii care au anumite aspirații. Când aveam 7 ani, am visat să fiu numărul 1 în tenis, iar acum sunt recunoscător.

Am simțit că am avut puterea să-mi creez propriul destin și am crezut asta în fiecare zi. Vreau să le spun tuturor copiilor să-și urmeze visul. Dacă vreți un viitor mai bun, creați-l! Credeți în voi!", au fost cuvintele lui Novak Djokovic, imediat ce a câștigat la Roland Garros.

Sursa foto Instagram Novak Njokovic, Instagram Goran Ivanisevic