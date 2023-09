Novak Djokovic a câștigat US Open și a doborât recorduri! Sârbul a intrat în istoria turneului de Grand Slam din Statele Unite după ce l-a învins pe Medvedev

In articol:

Ultimul turneu de Grand Slam al anului a ajuns la final. Finala la masculin a fost reprezentată de un meci dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev. Sârbul a fost cel care s-a impus în ultimul act de la US Open și a reușit să intre în istorie.

Potrivit Eurosport, Novak Djokovic a devenit jucătorul de tenis cu cele mai multe triumfuri la turneele de Grand Slam. Mai precis, sârbul are 24 de astfel de titluri, fiind la egalitate cu Margaret Court.

Novak Djokovic, cel mai în vârsta tenismen care câștigă US Open

În finala de la US Open, „Nole” a reușit să-l învingă pe Medvedev cu scorul de 6-3, 7-6, 6-3. Meciul acesta a fost finalul unui sezon extrem de bun pentru Novak Djokovic.

Sârbul a câștigat în acest an trei dintre cele patru turnee de Grand Slam. Mai precis, Djokovic a câștgat US Open, Australian Open și Roland Garros. În plus, a jucat și finala de la Wimbledon, fiind învins de Carlos Alcaraz.

De asemenea, pe lângă faptul că a devenit jucătorul cu cele mai multe titluri de Grand Slam, Djokovic a mai realizat un lucru impresionant.

Conform sursei menționate anterior, sârbul este cel mai în vârstă tenismen care reușește să câștige US Open. Novak Djokovic a reușit acest lucru în finala de pe 10 septembrie, având 36 de ani și 111 zile.

Novak Djokovic [Sursa foto: Instagram @djokernole]

Meciurile directe dintre Djokovic și Medvedev

Această victorie a însemnat o revanșă pentru Novak Djokovic. Sârbul a fost învins în anul 2021 de către Daniil Medvedev tot în finala de la US Open. Atunci scorul a fost 6-4, 6-4, 6-4 în favoarea jucătorului rus.

Conform site-ului oficial ATP TOUR, Novak Djokovic și Daniil Medvedev au disputat 15 meciuri directe până în acest moment, incluzând și finala de la US Open din acest an.

Scorul este de 10-5 în favoarea jucătorului sârb. Prima confruntare dintre cei doi sportivi a avut loc în anul 2017.