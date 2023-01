Novak Djokovic, ieșire nervoasă în finala de la Adelaide. Jucătorul și-a dat afară fratele din arenă: „Out! Du-te afară!”

In articol:

Novak Djokovic a cedat nervos la adresa apropiaților săi, în timpul finalei turneului ATP 250 de la Adelaide, Australia. Jucătorul de tenis și-a dat afară din arenă fratele și managerul.

Novak Djokovic a avut o ieșire nervoasă rar întâlnită la un turneu de tenis. Sârbul a răbufnit la adresa apropiaților săi după ce a pierdut primul set al finalei de la Adelaide. „Victimele” sale au fost fratele său, Marko, și managerul Edoardo Artaldi: „Out! Du-te afară! Da, tu, ieși!”, a rostit țipând, Djokovic.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.



