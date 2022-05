„Nu a vrut să-mi dea banii” Jador, mesaj dur după ce a primit țeapă la un eveniment. Cum a reacționat artistul

In articol:

Jador întâmpină din nou probleme în plan profesional, însă, de data aceasta, supărarea lui are legătură cu un organizator din Arad care a refuzat să-l plătească. Iritat la culme de această situație, artistul a transmis un mesaj video pe TikTok în care își varsă tot of-ul. Iată ce s-a întâmplat cu artistul în urmă cu câteva ore!

Jador este unul dintre cei mai de succes artiști de muzică de petrecere de la noi din țară. De-a lungul timpului a întâmpinat mai multe dificultăți din cauza etniei sale, însă acest lucru nu l-a făcut decât să se ambiționeze să muncească din ce în ce mai mult pentru a ajunge cât mai sus. După scandalul cu primarul din Timișoara care i-a interzis să susțină un concert la Filarmonica, Jador întâmpină din nou neplăceri, de data aceasta în Arad.

Jador, țepuit de organizatorul unei petreceri

Cu câteva momente în urmă, Jador s-a destăinuit fanilor lui de pe TikTok. Artistul le-a povestit că a primit țeapă după ce organizatorul petrecerii la care a cântat în Arad a refuzat să-i dea banii după terminarea spectacolului.

Este cu atât mai deranjat cu cât a fost nevoie să meargă sute de kilometri alături de echipa sa degeaba, unul dintre aceștia chiar având probleme de sănătate.

„Pentru organizatorul de la Arad. Boss, nu ți-ar fi rușine să vorbești urât de mine în condițiile în care eu am venit aici și am bătut sute de kilometri ca să vin să le cânt la oamenii ăia și tu să vii la sfârșit să-mi zici că nu vrei să-mi dai banii. Nu ți-ar fi rușine să vorbești urât despre mine, boss, ca să știe tot Aradul, băiatul nu a vrut să-mi dea banii. E puțin altfel decât oamenii normali și am bătut sute de kilometri degeaba. Uite, oameni care cară bagaje în cârje, așa mergem pe drum, ca să venim degeaba”, a zis Jador într-un filmuleț pe TikTok.

În secțiunea de comentarii, admiratorii artistului au specificat că nu este prima dată când același organizator a dat țeapă și altor artiști cunoscuți de la noi din țară, cum ar fi Culiță, acesta fiind recunoscut pentru faptul că nu este un om serios și că nu-și duce la capăt promisiunile. Admiratorii l-au încurajat pe artist să ofere cât mai multe detalii despre această persoană pentru a ști toată lumea cum tratează artiștii din țara noastră.

„Spune-i și numele să știe lumea”, „Pune public contractul să vadă oamenii ce clauze nu au fost respectate”, „Nu e prima oară când se aude asta despre el. Mi se pare că și Culiță a avut ceva probleme de genul cu el”, „Și după zicem de ce nu mai vor să vină cântăreți la Arad, eu care sunt din Arad si de-abia vine cineva pe aici, rareori să vină cineva de calibru tău”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.