Nu ai să o recunoști! Cum arată Adina Barbu, femeia care îi făcea concurență Nicoletei Luciu, acum 10 ani!

Doar că, de ceva ani încoace, Adina Barbu s-a cam retras din showbiz, preferând să ducă o viață liniștită, departe de agitația Capitalei, în Brașov.

Adina Barbu este, cu siguranță, una dintre femeile care pot tulbura mintea oricărui bărbat, lucru pe care, de altfel, l-a și făcut, în nenumărate rânduri, în pictorialele fierbinți pe care le-a realizat în revistele de profil, câștigându-și supranumele de sosie a Nicoletei Luciu. Și retrasă la Brașov, datorită relației pe care o are cu cineva din zonă, Adina Barbu s-a ținut departe de lumina reflectoarelor, anunțând chiar, la un moment dată, că se gândește serios la căsătorie, lucru care, încă, nu s-a petrecut.

Adina Barbu arata mai bine ca niciodata

ȘI, dacă făcea furori acum 10 ani, Adina Barbu nefiind, nici la acea vreme, chiar puștoaică, acum planturoasa vedetă pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Mai exact, într-una dintre rarele sale apariții publice, Adina Barbu a afișat o formă fizică de invidiat și pentru domnișoarele care au jumătate din vârsta ei. Cu o prospețime ieșită din comun, cu forme de fotomodel, dar fără să își fi pierdut nimic din bustul care a făcut-o celebră, Adina Barbu reușește să impresioneze cu prospețimea sa.

Adina Barbu a facut furori cu formele ei

Adina Barbu, cele mai mari implanturi cu silicon ale vremii

“Eu nici înainte de a-mi pune implanturi nu aveam sânii mici: avea la sutien cupa C. Doar că sânii îşi pierduseră din elasticitate aşa că am hotarât să-mi pun silicoane. Îmi câştig existenţa singură, dintr-o afacere de familie, am o patiserie în Braşov. Mi-am pus silicoanele din banii mei. O femeie trebuie să ştie să se pună în valoare la orice vârstă. Nu m-am simţit niciodată ameninţată de femeile mai tinere. În ziua de azi bărbaţii vor femei puternice, independente, stabile care ştiu ce vor", a declarat Adina Barbu, sosia Nicoletei luciu având, la acea vreme, cele mai mari implanturi cu silicon din showbiz-ul românesc.