”Nu am avut niciodată sentimentul acela” Nicole Cherry, mărturisirile despre Florin Popa prin care a surprins pe toată lumea. Cum se descurcă tânărul ca tată și soț

Nicole Cherry are doar 23 de ani, dar poate spune că trăiește viața la care a visat de când se știe. Visurile toate i s-au îndeplinit: este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a devenit mamă de tânără și iubește la cote maxime, dar este și iubită în aceeași măsură.

Însă, deși ea se mândrește cu viața pe care o duce și se bucură pentru ce are, sunt și mulți care cred că vedeta a bifat lucrurile personale mult prea devreme, ceea ce ea consideră că nu este adevărat, atâta timp cât ai aproape partenerul ideal.

Nicole Cherry se mândrește cu familia sa

Florin Popa, spune Nicole Cherry, este bărbatul la care a visat mereu și despre care spune că se descurcă de minune în rolul de tată și

soț.

El este cel care se ocupă de Anastasia atunci când artista este prinsă cu evenimentele ori proiectele din agendă și o face cum nu se poate de bine. Florin își adoarme, hrănește și schimba fetița ori de câte ori este nevoie.

”Nu avem probleme, știe să facă absolut tot. O schimbă, îi dă să mănânce, o adoarme. Atunci când mă vede că plec, Anastasia plânge și e supărată, vrea să stea numai cu mine când sunt acasă, dar ulterior când uită că am plecat, se înțeleg foarte bine, nu au probleme”, a spus Nicole Cherry, conform Playtech.

Mai mult decât atât, în replică pentru cei care-i judecă alegerile personale, cântăreața spune că a devenit soție și mamă la puțin peste 20 de ani pentru că încă de la început a avut mare încredere în Florin.

Tânărul i-a demonstrat din prima clipă că se poate baza pe el, astfel că venirea pe lumea a Anastasiei a fost pentru ei o binecuvântare, iar nunta a însemnat încununarea iubirii, a respectului și a susținerii pe care și le acordă reciproc.

”Îmi doream din inimă să am copil de tânără, se pare că am și reușit, dar asta pentru că am și avut noroc să găsesc persoana potrivită. Cred că, în primul rând, atunci când te decizi să aduci pe lume un bebeluș, trebuie să fie cu persoana potrivită, ca să fiți în armonie. De la bun început (nr.a știut că Florin este alesul inimii sale), pentru că am avut încredere și nu m-am îndoit nicio secundă, niciun moment când eram alături de el. Mă simțeam sigură, știam că niciodată nu m-ar pune într-o situație în care să mă facă să mă simt prost sau să mă părăsească. Nu am avut niciodată sentimentul acesta”, a mai adăugat artista.