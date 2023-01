”Nu am cuvinte să spun cât sunt de fericită” Catrinel Sandu, anunțul îmbucurător făcut la început de an. Ce se întâmplă în viața fostei prezentatoare

In articol:

Catrinel Sandu trăiește de ani buni viața la care multe doamne și domnișoare pot doar visa. După un mariaj eșuat trăit în România, vedeta și-a găsit fericirea în brațele lui Steve Schroeter.

Ambii au venit în cuplu cu câte doi copii, din mariajele anterioare, dar asta nu i-a împiedicat să se iubească dincolo de bariere.

Catrinel Sandu se mândrește cu familia sa

Sunt căsătoriți de trei ani, au o familie mare, locuiesc cu toții în America și, spune vedeta, nimic nu le poate distruge ceea ce au clădit.

Tocmai de aceea, mulțumită fiind că, în sfârșit, și-a găsit sufletul pereche, liniștea și împlinirea, Catrinel Sandu își strigă cu putere bucuria.

Mai mult decât atât, vedeta spune că nu mai există nimic ce și-ar pute dori, astfel că în noaptea dintre ani nu a avut nicio dorință, ci doar o mulțumire de transmis în univers pentru tot ce trăiește.

Și nu doar în eter a trimis mulțumiri, ci vedeta își arată recunoștința și față de Steve, bărbatul la adresa căruia are numai cuvinte de laudă.

Sunt prieteni, parteneri, iubiți, soți și părinți și nimeni și nimic nu îi poate face să dea cu piciorul la ceea ce destinul le-a pregătit să trăiască în doi.

„Nici nu am cuvinte să îți spun cât sunt de fericită! Asta îi spuneam și mamei, că de Revelion fiecare își pune câte o dorință și își dorește tot felul de lucruri. Eu am tot ce mi-am putut dori! Sunt mai fericită cum nu am fost vreodată. Am un soț extraordinar, din toate punctele de vedere. Am o familie frumoasă și chiar sunt foarte, foarte fericită! El este cel mai bun prieten al meu, mă iubește enorm, îl iubesc enorm, suntem cu adevărat parteneri din toate punctele de vedere”, a declarat Catrinel Sandu, în cadrul unei emisiuni TV.

Cât despre viața sa profesională, Catrinel Sandu este la fel de mulțumită și de visătoare. Vedeta duce dorul camerelor de filmat și recunoaște că și-ar dori să revină în atenția publicului.

Așteaptă, însă, momentul și proiectul potrivit, care să o facă să retrăiască emoțiile, bucuria și stresul de a fi în lumina reflectoarelor.

Mi-e foarte dor de televiziune. Știi cum e, niciodată să nu spui, niciodată. Poate pe viitor vor mai fi niște proiecte care mi se vor potrivi și se vor potrivi și cu programul meu. Uitându-mă în urmă, chiar a fost un moment din viața mea extraordinar. Face parte din mulții ani de televiziune pe care i-am început în 1999”, a mai adăugat vedeta.