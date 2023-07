„Nu am dat semne” De ce nu s-a căsătorit până acum Alina Eremia? Cântăreața a mărturisit că își dorește să fie mireasă, după 8 ani de relație cu iubitul ei, Edi

In articol:

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastră. Pe lângă succesul pe care îl are în cariera sa, se pare că artista are noroc și în dragoste. Alina și iubitul ei, Edi Barbu, formează o relație de 8 ani, iar cântăreața a vorbit pentru prima dată despre căsătorie.

Ce i-a împiedicat până acum să facă nunta?

Alina Eremia are 29 de ani și, după aproape un deceniu de relație cu Edi, își dorește să se căsătorească. Artista a mărturisit că iubitul ei încă nu a cerut-o de soție și au lăsat relația să curgă de la sine, fără prea mult stres. Totuși, celebra cântăreață a declarat că și-ar dori să fie surprinsă în momentul în care va fi cerută în căsătorie.

„Da, normal(n.red. își dorește să se căsătorească). Am ca exemplu elocvent părinții mei. Eu nu m-am gândit încă să-l cer, eu știu că el are de mult chestia asta în plan, însă nu am grăbit niciodată pasul ăsta. La modul serios, cu inel, nu m-a cerut, pentru că altfel îl purtam deja, pentru că aș fi zis „da”, dar nici eu nu am dat semne din punctul ăsta de vedere. Am lăsat să curgă relația în mod firesc, să ne bucurăm unul de celălalt și evident că pasul ăsta se va întâmpla, nu știu când, dar îmi place să fiu surprinsă”, a declarat Alina Eremia pentru Viva.ro.

Alina Eremia și iubitul ei, Edi Barbu [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Alina Eremia despre ideea de a deveni mămică

La vârsta de 29 de ani, artista se simte pregătită atât pentru căsătorie, cât și pentru a avea copii.

Alina Eremia a recunoscut că și-ar dori să fie mămică, însă nu este un lucru pe care să-l poată plănui. Celebra cântăreață a spus că face lucrurile atunci când simte, însă nu întotdeauna se întâmplă așa cum își dorește ea.

„Îmi doresc copii și simt că am un simț matern dezvoltat. Evident că întotdeauna simți să-ți sincronizezi lucrurile, astfel încât să fie cât mai așezate, dar, pe de altă pate nici nu poți trăi în permanență după niște parametri sau reguli pe care tu ți le-ai impus pentru că nu tot timpul se întâmplă cum vrei tu și atunci faci lucrurile atunci când simți”, a mai spus Alina Eremia.