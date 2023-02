„Nu am foarte multe amintiri. S-au șters la cât am fost de bolnav” Daniel Onoriu, declarații dureroase! A trecut un an de când a ieșit din comă

In articol:

Daniel Onoriu a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, atunci când a stat în comă 55 de zile. A trecut un an de când fostul pilot de curse și-a revenit și s-a trezit din comă, chiar dacă medicii nu îi mai dădeau nicio șansă.

Îi este recunoscător mamei lui, care a avut grijă de el și spune că, în continuare, are un tratament pe care trebuie să-l respecte cu sfințenie.

”A fost cumplit de greu, după ce am ieșit din comă am mai stat două luni la Terapie Intensivă și nu am foarte multe amintiri pentru că efectiv s-au șters la cât am fost de bolnav. Am făcute foarte multe ședinte de chimio-terapie, iau efectiv câte 5-6 pastile în fiecare zi, o am pe mama mea care m-a îngrijit cum nu se poate”, a declarat Daniel Onoriu, pentru Spynews.ro.

Din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Daniel Onoriu slăbise foarte mult, mai precis 57 de kilograme. În prezent, însă, fostul sportiv este mulțumit că își revine ușor, ușor și îi este recunoscător divinității pentru faptul că s-a pus pe picioare.

”Ajunsem de la 116 kg la 59, eram vai de mama mea, iar acum am 70 de kg, deci am luat în greutate cu 11 kg. Sunt fericit că mi-am mai revenit și eu, am mai căpătat forță, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare lună sunt din ce în ce mai bine. Cred că o să mai iau tratament sigur 1-2 ani”, a mai zis el.

Daniel Onoriu este în arest la domiciliu

Daniel Onoriu a ajuns după gratii în urmă cu câteva luni, din cauză că a încălcat un ordin de restricție pe care fosta sa soție, Isabela, îl obținuse pe numele său, iar acesta a fost închis pentru o perioadă de 34 de zile.

Acum speră că se vor termina și problemele cu legea, mai ales că se află în arest la domiciliu. Fostul sportiv a explicat că atunci când a încălcat ordinul de restricție a dorit doar să stea de vorbă cu Isabela, fără a dori să-i facă vreun rău, însă situația a degenerat.

”Sper ca în două săptămâni să termin și eu cu problemele astea în care m-a băgat soția mea nevinovat fiind, eu m-am dus la ea acasă crezându-mi că îmi e soție, să-i zic că vreau să ne împăcăm că avem visuri împreună, dar ea nu înțeleg de ce a chemat poliția, m-au arestat, am făcut 34 de zile de arest. Nu înțeleg cum poți să ai un suflet atât de rău și să-ți bagi bărbatul care a stat în comă la pușcărie. Acum sunt în a doua lună de arest la domiciliu și efectiv îngerul meu păzitor a devenit un monstru care și-a bătut joc de mine, de familia mea, de copiii mei, de prietenii noștri comun. Acum și-a găsit sponsor cu care se plimbă pe la toate cluburile din București, cât a stat cu mine n-a mers în niciun club, iar acum numai prin cluburi o arde, nu o înțeleg cum un om poate să se transforme atât”, a mai spus el.

