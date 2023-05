„Nu am fost de acord cu asta la început” Andreea Marin a avut o discuție serioasă cu fiica ei și a lui Ștefan Bănică! Ce îi interzice categoric Violetei

In articol:

Andreea Marin este o mamă model pentru fiica sa. Vedeta încearcă să fie mereu alături de Violeta și să o învețe doar lucruri bune, care îi vor fi de ajutor în viitor. Cu toate acestea, nu poate sta în fața evoluției și dezvoltării fugitive a internetului, în special a lucrurilor care se petrec pe rețelele de socializare.

Ce i-a interzis Andreea Marin fiicei sale

Deși îi este permis să fie prezentă și să se expună în mediul online, Violetei îi este interzis un singur lucru.

Andreea Marin și fostul ei partener de viață, Ștefan Bănică Jr., au stat la o discuție serioasă și au vorbit despre fiica lor, Violeta. Cei doi au ajuns la concluzia că tinerei ar trebui să i se pună un set de reguli, având în vedere că este la vârsta adolescenței, iar influențele din social media nu îi sunt deloc benefice.

Astfel, părinții tinerei au luat hotărârea ca Violeta să nu aibă permisiunea operațiilor estetice, falsității și intervențiilor nemotivate, precum alte adolescente care apelează la astfel de proceduri încă de la vârste fragede. Andreea Marin nu a fost de acord nici ca fiica ei să își deschidă pagini pe rețelele de socializare, însă cu timpul, când tânăra a început să se maturizeze, a lăsat garda jos și a început să aibă încredere că este destul de matură încât să fie atentă la ce postează.

Andreei Marin încă nu îi vine să creadă cum unii adolescenți își schimbă fața și trăiesc într-o realitate creată de ei pe inetrnet doar pentru câteva like-uri.

Prezentatoarea TV a învățat-o pe fiica ei că tot ce contează este naturalețea, iar lucrul acesta oglindește cu adevărat personalitatea unui om.

„Nu am discutat foarte mult despre frumusețe, ci am discutat despre naturalețe, pentru că nu pot fi de acord cu ceea ce se întâmplă în lumea tinerilor, cu atâta falsitate, cu operații de la o vârstă fragedă, intervenții nemotivate. Acest internet care îi împinge de la spate să aibă cât mai multe like-uri, Violeta are de un an și un pic Instagram și nu am fost de acord cu asta la început. Acum, s-a mai maturizat și poate să gândească ce postează acolo și că nu depinde de like-uri sau lipsa lor”, a mărturisit Andreea Marin, în cadrul unei emisiuni TV.