„Nu am fost niciodată genul acesta” Cum preferă Jorge să își arate dragostea față de soția lui? Gesturile care o fac pe Ramona Prodea să uite de supărare: „Am văzut că ei îi plac”

După ce, recent, Jorge și Ramona Prodea au aniversat 10 ani de când sunt soț și soție, artistul a vorbit deschis despre relația de cuplu. Cei doi se iubesc la fel de pătimaș ca la început, însă Jorge a dezvăluit că nu este adeptul surprizelor romantice.

Cum reușește, totuși, bărbatul să îi arate soției lui că o iubește, după un deceniu pe care l-au petrecut împreună?

Jorge și Ramona Prodea s-au căsătorit în 2013, la ceva timp după ce artistul a divorțat de Alina Laufer. Celebrul cuplu formează una dintre cele mai stabile familii din showbiz-ul autohton, alături de cei trei copii ai lor. Atât Jorge, cât și Ramona, au câte o fiică din căsniciile anterioare, iar împreună au un băiețel în vârstă de 6 ani, pe David. Deși sunt împreună de un deceniu, în relația lui Jorge și a Ramonei nu a apărut monotonia, căci ambii știu să țină aprinsă flacăra pasiunii.

Cum își surprinde Jorge soția de fiecare dată

Celebrul artist nu se declară un împătimit al surprizelor romantice, însă a declarat că are propriul său mod de a-și arăta afecțiunea față de soția lui. După 10 ani de mariaj, Jorge a dezvăluit că îi arată Ramonei că o iubește prin gesturi mici, precum activități casnice sau ajutorul pe care i-l oferă atunci când aceasta are nevoie.

Mai mult, Jorge a mărturisit că nici soția lui nu pune preț pe lucrurile materiale, ci apreciază mai mult atunci când tatăl fiului ei o însoțește în unele locuri unde nu vrea sau nu poate merge singură, ori atunci când acesta îi face declarații de dragoste.

„Am văzut că ei îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile, limbajul iubirii ei este despre servicii: să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarcă cu mine. La ea serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar, așa, suprize uau, ce își imaginează lumea, o vacanță nu știu unde, nu am fost niciodată genul acesta. Poate un film undeva noi doi”, a declarat Jorge pentru Impact.ro.

Jorge a mai povestit că, deși i-ar plăcea să meargă în vacanțe alături de soția lui, fără copii, din păcate, niciunul dintre ei nu are timp. Ambii sunt extrem de ocupați și abia se împart între profesiile lor și viața de părinți, astfel că nu apucă niciodată să plece, nici măcar pentru scurt timp, într-un sejur romantic.

„Uite, am luat-o pe soția mea anul acesta și am plecat amândoi 3 zile, fără copii, așa, fără să o anunț. Am fost undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi. Ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final.(...) Suntem totuși recunoscători că suntem flexibili din punctul acesta de vedere și avem joburi, ne plac și muncim cu pasiune și avem și timp liber pentru copii în primul rând, că noi mai găsim o seară romantică după 12 noaptea, după ce adorm copiii, dar suntem din ce în ce mai atenți la cum să le oferim copiilor opțiunile de care au nevoie ca să evolueze”, a mai povestit Jorge.

Jorge și Ramona nu pleacă în vacanțe fără copii

De când sunt părinți, Jorge și Ramona și-au schimbat total modul de viață. Dacă la începutul relației puteau să petreacă mai mult timp împreună, singuri, în prezent, aceștia sunt însoțiți peste tot de fiul lor David. În ceea ce privește vacanțele, Jorge și Ramona călătoresc mai mereu împreună cu cei trei copii și sunt mereu foarte atenți ca aceștia să fie în siguranță. David, mezinul familiei, este cel care are nevoie de cea mai multă atenție, iar tatăl lui a povestit că băiatul are foarte multă energie.

„David înoată de la un an, din primele luni l-am dus la înot și suntem foarte fericiți că am luat decizia asta, pentru că acum nu am nicio emoție. Bineînțeles îl supraveghem, nu e ok să îl lași la 6 ani singur, în mare nu are voie singur, trebuie să ne anunțe înainte dacă vrea să intre cu unul din noi, iar la piscină îl rugăm să nu intre acolo unde apa depășește nivelul umărului la el. Suntem responsabili, mergem cu el pe topogane, seara picăm la fel de lați ca și copiii. E o vacanță activă, dar, în același timp foarte benefică pentru energia familiei”, a declarat artistul.