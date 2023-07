„Nu am lăsat pe nimeni în preajma mea” Eugenia Șerban, mărturisiri dureroase despre perioada în care s-a luptat cu cancerul! Actrița a fost părăsită de prieteni după ce s-a îmbolnăvit

In articol:

Eugenia Șerban în vârstă de 53 de ani, este o actriță de mare succes din țara noastră. În anul 2019, după un control ginecologic de rutină, vedeta a fost diagnosticată cu cancer. La scurt timp, medicii i-au mai dat o veste dureroasă, spunându-i că are și cancer la sân.

Eugenia a dus o luptă extrem de grea în ultimii ani cu problemele de sănătate, dar a reușit să iasă învingătoare și să își trăiască viața mai departe.

Deși a tras din greu în lupta cu cele două tipuri de cancer, Eugenia Șerban nu și-a pierdut niciodată speranța. După câțiva ani în care s-a zbătut să supraviețuiască, actrița a reușit să se vindece, iar în prezent duce o viață cât se poate de normală. După perioada extrem de grea prin care a trecut, Eugenia a declarat că mai are multe de făcut în viața sa și că a învățat foarte multe lucruri din această experiență neplăcută.

De asemenea, vedeta consideră că Divinitatea a ajutat-o să se reinventeze și a mărturisit că, în timpul în care a fost bolnavă, nu și-a dorit să primească milă sau compasiune din partea persoanelor care o înconjurau.

„Pe mine m-a reinventat Dumnezeu. , a declarat Eugenia Șerban pentru Antena3CNN.

Eugenia Șerban a făcut mărturisiri emoționante despre perioada în care s-a luptat cu cancerul [Sursa foto: Facebook]

Eugenia Șerban a fost părăsită de prieteni

Momentele de cumpănă prin care a trecut i-au arătat cine sunt persoanele care o apreciază cu adevărat și pe cine se poate baza la nevoie. Eugenia Șerban a făcut dezvăluiri dureroase și a povestit că, după ce a fost diagnosticată de două ori cu cancer, prietenii au început să o părăsească. Abia la un an după ce a anunțat că s-a vindecat, oamenii care au ignorat-o complet până atunci s-au întors în viața ei, spunând că nu au știut cum să abordeze situația.

„M-au părăsit și unii dintre prieteni. M-au sunat în ziua în care am apărut la televizor și am spus că am învins două cancere, după un an. Au spus că nu au știut cum să vorbească cu mine. Cancerul nu este o gripă care se ia și nici o altă boală contagioasă, ci este o boală care se poate vindeca”, a mai povestit actrița.

Despre modul în care s-a îmbolnăvit, Eugenia Șerban a declarat că, la ea, cancerul a apărut pe bază de stres. Celebra actriță a spus că, de-a lungul anilor, a primit foarte multe sfaturi din partea oamenilor, dar a ales să își asculte doar medicul. După ce a reușit să se vindece complet, Eugenia a dezvăluit că viața ei continuă într-un mod normal, însă a renunțat să se mai enerveze și să se streseze pentru lucruri inutile.

„Se pare că la mine a fost boala stresului și te lovește atunci când te relaxezi. Nu am schimbat, mi-am continuat viața ca până în acel moment. Au fost multe persoane care au încercat să-mi dea sfaturi și l-am întrebat pe oncologul meu ce am voie și ce nu, și mi s-a spus că am voie orice în afară de sunătoare și grapefruit, pentru că interacționează cu citostaticile. Nu mă mai enervez, nu mă mai stresez atât de tare atunci când nu pot să rezolv lucrurile azi, acum, pentru că așa vreau eu. Mi-am dat seama că lucrurile se vor rezolva în ritmul lor, nu cum vreau eu. Am învățat să fiu mai liniștită, mai calmă!”, a spus Eugenia Șerban.