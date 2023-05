"Nu am nevoie de nimeni ca să fiu fericită" Anamaria Prodan a spus-o clar și răspicat! Dezvăluirile cu care i-a luat pe mulți prin surprindere. A recunoscut că nu ține cont de acest lucru niciodată, când vine vorba despre imaginea ei

In articol:

Anamaria Prodan este iubită și îndrăgită de mulți români, însă chiar și așa, vedeta nu este ocolită de ”gurile rele”, care au mereu câte ceva de comentat la adresa sa.

În acest sens, sinceră din fire, Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, precizând că niciodată nu ține cont de părerile celor din jur, cu precizarea că, dacă este cazul, respectă un sfat sau o observație, însă

de cele mai multe ori îi place să trăiască viața așa cum își dorește.

„ Trăiesc fiecare secundă superb, eu nu am nevoie de nimeni ca să fiu fericită, nimeni din lumea asta nu mă poate face fericită pe mine. Eu așa sunt eu, așa trăiesc. Sunt un om care își calculează viața, care a învățat să își trăiască viața.(...) Nu mă interesează. Niciodată nu am citit comentariile făcute pe rețelele sociale, nu mă intersează părerea mnimanui, o ascult cu respect întotdeauna. Fac ce este bine pentru bine, iar dacă greșesc mă dau singură cu capul de tocul ușii, este greșeala mea. Nu pot să dau vina pe nimeni că am ascultat de cineva. Asta sunt eu, îmi asum greșelile, mi le recunosc. Nu mă interesează părerea absolut a nimănui, nu o cer și nu o să o cer niciodată. Faptul că la 50 de ani arăt cum arăt și am grijă de mine, este un lucru de criticat de cele mai multe ori. Am sfătuit întotdeauna ca toate femeile să aibă grijă de ele. Gura lumii nu o astupă nici pământul. ”, a declarat Anamaria Prodan, pentru un post TV.

Anamaria Prodan, despre relația pe care copiii ei o au cu noul iubit, Flavius Nedelea

Anamaria Prodan trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei partener de viață, Flavius Nedelea, un afacerist care îi aduce zâmbetul pe buze impresarei de câteva luni bune.

Recent, blondina a făcut o serie de declarații din intimitate și a dezvăluit ce relația au, de fapt, copiii ei cu noul partener de viață.

"Copiii îl respectă și au ce să învețe de la el. Și pe partea de bussines pentru mine este unul dintre cele mai importante lucruri că pot învăța ceva pe partea aceasta.(...) Am luat lucrurile încet și cu mare grijă, având discuții despre fiecare amănunt din viața noastră, foarte serioase. Împreună am luat toate deciziile și niciodată nu am avut scandaluri sau divergențe. La noi nu există așa ceva", a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru WOWbiz.

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea [Sursa foto: Instagram]