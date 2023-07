„Nu am primit manual de instrucțiuni” Adelina Pestrițu a dat vestea! Anunțul făcut de vedetă, la patru ani de la căsătoria cu Virgil Șteblea: „E despre familie”

In articol:

Adelina Pestrițu este de departe una dintre cele mai urmărite și îndrăgite persoane publice din țara noastră. Este o prezență cunoscută în mediul online, acolo unde se bucură de milioane de urmăritori, care îi sunt alături la fiecare pas. Frumoasa brunetă a reușit să-și construiască o carieră de succes, având, până acum, un parcurs demn de invidiat.

Însă, fără îndoială, cea mai mare realizare a influenceriței este minunata sa familie. Ea și Șteblea Virgil trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de șapte ani, iar în urmă cu patru ani au decis să se căsătorească. Mai mult, din rodul iubirii lor s-a născut și fiica celor doi, Zeny.

Adelina Pestrițu, mărturisiri emoționante pe rețelele de socializare

Astăzi este zi de mare sărbătoare pentru vedetă. Adelina Pestrițu și soțul său, Virgil Șteblea, aniversează patru ani de când au spus „DA!” în fața lui Dumnezeu, un moment extrem de important pentru cei doi. Cu această ocazie, bruneta a făcut o postare emoționantă pe pagina sa de Instagram prin care anunță că, în urmă cu patru ani, au avut parte de unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața lor și anume, căsătoria.

De asemenea, influencerița a împărtășit cu fanii săi mai multe imagini de la fericitul eveniment, în care radiază de fericire. Se pare că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, întrucât cei doi sunt mai îndrăgostiți cu fiecare zi care trece și nu ratează nicio ocazie de a arăta cât de mult se iubesc.

Ba mai mult decât atât, Adelina Pestrițu a mărturisit că, deși ea și Virgil Șteblea nu au avut un „manual de instrucțiuni”, au învățat să fie alături unul de celălalt atât în momentele frumoase, cât și în momentele mai puțin frumoase și să se bucure de toate lucrurile minunate oferite de viață.

„20.07.2019

Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fata lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun.

Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodata.

E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât!

Adelina Pestrițu și Șteblea Virgil, zi de mare sărbătoare [Sursa foto: Instagram]

Șteblea Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net!”, a scris Adelina Pestrițu pe contul său de Instagram, alături de un videoclip emoționant din ziua nunții.

