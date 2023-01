"Nu am simțit aprecierea pe care am așteptat-o de la public" Bianca, ușor dezamăgită după marea finală. La ce strategie a apelat în ultimul moment, înainte de aflarea câștigătorilor

In articol:

Primul sezon al reality-show-ului "Casa Iubirii" a luat sfârșit după ce în cadrul ediției de duminică Larisa și Sorin au fost desemnați câștigătorii marelui premiu.

Vestea i-a luat prin surprindere pe unii dintre telespectatori, dar și pe unii dintre concurenți, care se așteptau la un deznodământ cu totul diferit. Invitată în cadrul emisiunii "Culisele Iubirii", Bianca, care s-a numărat și printre finaliste, a mărturisit că se simte ușor dezamăgită de susținerea primită din partea publicului.

Bianca, primele declarații după marea finală: "Nu am simțit aprecierea pe care am așteptat-o de la public, credeam că felul meu de a fi a fost înțeles"

Finala reality-show-ului "Casa Iubirii" a venit la pachet și cu un sentiment de ușoară dezamăgire pentru Bianca. Aflată printre finaliști, concurenta a dezvăluit că avea unele așteptări în ceea ce privește voturile publicului: "Nu neapărat că sunt dezamăgită, dar nu am simțit aprecierea pe care am așteptat-o de la public. Credeam că felul meu de a fi a fost înțeles. De fapt, am realizat că poate lumea nu m-a cunoscut destul. Sunt foarte multe chestii despre mine pe care nu le-am spus și pe care lumea nu le-a aflat. Poate d-asta nu m-a apreciat în modul în care eu mă așteptam.

Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat în emisiune, e vorba de timp și de persoane. Noi ne deschidem cu persoanele cu care simțim că putem face asta. Eu am avut puține persoane în jurul care cu adevărat au fost aproape de mine și mi-a fost și greu să spun ceva mai personal despre mine. Mi-a fost mult mai ușor să-mi dau cu părerea despre alții și să dau sfaturi decât să le aplic în cazul meu. Am spus și în gală. Cele mai triste momente ale mele le-am trecut cu zâmbetul pe buze. Când am plâns era un moment de descărcare, deja totul era terminat, nu am plâns în foc.", a povestit Bianca în exclusivitate la "Culisele Iubirii".

Bianca și Radu, strategie pe ultima sută de metri în marea finală

Dacă în rândul telespectatorilor Bianca nu s-a bucurat de prea multă susținere, în ceea ce îi privește pe colegii săi lucrurile au stat diferit. Câțiva dintre ei au votat-o în marea finală. Ba mai mult, tânăra susține că ea și Radu chiar au făcut o mică strategie, pe ultima sută de metri: "Am schimbat o privire cu Radu în gală și am înțeles că el m-ar fi votat pe mine. Nu e vorba că eu îl simpatizez neapărat pe Radu, dar după parcursul lui în emisiune l-am ales pe el și i-am dat votul lui.

Și el mi l-a dat mie. Deci recunosc, este o mică strategie făcută pe moment. Nu mi-am făcut așteptări, știam că Manu (n.r. Emanuel) o să mă voteze pe mine pentru că asta a promis și telespectatorilor. Acum mă simt eliberată, simt că tot ceea ce mă așteaptă e ceva poate mai frumos decât ceea ce am avut.", a mai spus Bianca.

