"Nu am spus-o niciodată și nu știu dacă e bine să o spun acum". Raed Arafat, dezvăluiri neștiute de nimeni până acum! Și-a recuperat banii investiți în înființarea SMURD?

Raed Arafat, Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, s-a lăsat descoperit de publicul larg odată cu participarea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai". Fondatorul SMURD a răspuns tuturor întrebărilor și a făcut mărturisiri despre aspecte mai puțin cunoscute din viața sa.

Raed Arafat, secretul unui om puternic și modest

Deși a revoluționat sistemul public de Medicină din România și ocupă o funcție importantă în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat rămâne un om extrem de modest.

"Să fim corecți, că nici acum nu am mașină personală. După ce am plecat din Mureș, am vândut mașina cu care lucram ca medic de urgență și avea girofare și tot și n-am mai cumpărat alta. Fiind cu mașina de serviciu, nu mai aveam nevoie, nemergând și la concedii. Însă, cum poate să rămână așa persoana? Rezistând la toate tentațiile care nu au nimic cu munca lui, tentațiile de corupție, de orice posibilitate de a fi corupt de alții, pe partea de bani, de foloase și așa mai departe. Nu am recuperat banii pe care i-am investit și nu cred că și cu salariul pe care îl am astăzi o să îi recuperez.

Am zis că nu spun sumă, dar suma e importantă și în niciun caz. Nu merge, logic, să spui pentru asta mă duc să iau șpagă, să recuperez banii. Așa ceva nu merge. Șpaga e șpagă și nu pot să mă ating de așa ceva niciodată și niciodată nu o voi face. Este normal să rămâi modest. Poate ăsta e și motivul pentru care am reușit să continui să lucrez cu toate guvernele, cu toată lumea, pentru că nu rezolvi lucrurile prin aroganță, prin forțare.Sunt momente când trebuie să forțezi anumite soluții, dar rezolvi lucrurile în final prin a discuta, prin a fi în față și prin a fi lider, nu șef. E o diferență foarte mare.", a mărturisit Raed Arafat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Raed Arafat și-a investit moștenirea în înființarea SMURD

În prezent, potrivit declarației sale de avere, Raed Arafat câștigă lunar aproximativ 11.000 de lei și are două conturi în euro și lei. Întrebat de Denise Rifai despre sumele investite în sistemul de urgență românesc, Raed Arafat nu a precizat cu exactitate, dar recunoaște că nu le va recupera niciodată cu salariul pe care îl încasează lunar.

"Asta nu am zis-o niciodată, nu știu dacă e bine să spun suma, dar destui am cheltuit ca să funcționeze sistemul și da, la început combustibilul îl puneam și în mașina de medic care era și în ambulanța donată nouă, pentru că nu aveam altă soluție, până au preluat pompierii și au început să alimenteze ei mașina. Au fost multe chestii unde trebuie să fie convinși oameni mai sus. Aveam rezistența foarte mare în Mureș, prin persoana directorului Direcției de Sănătate Publică atunci și prin persoana șefului ambulanței pus în special și asta se zicea atunci: E bun. Nu înțelege nimica, dar cel puțin e împotriva lui Arafat. Asta a fost situația atunci. A trebuit să susțin ideea echipei pe care am înființat-o, pe care am pornit-o, până s-au convins instituțiile statului că ăsta nu e un sistem privat, nu e al doctorului Arafat, ci este un sistem public, finanțat de cel care l-a făcut și trebuie să preia anumite cheltuieli. Au fost preluate aceste cheltuieli. SMURD-ul niciodată nu a funcționat ca un sistem privat, care să aducă bani celui care l-a înființat sau celui care a înființat echipa. Smurdul, de la bun început, ideea lui era de un serviciu public. În primii 8 ani, munceam ca să aduc bani să muncesc. Și după parcursul celor 8 ani a mai durat un pic această situație, dar după aceea s-au reglat lucrurile.", a declarat Raed Arafat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".