„Nu am știut ce m-a lovit” Cu ce probleme s-a confruntat Emily Burghelea după cele două nașteri? Vedeta a trecut prin momente grele la scurt timp după ce a devenit mămică

Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate influencerițe de pe rețelele de socializare, fiind un exemplu pentru multe tinere din țara noastră. Vedeta trăiește o poveste de dragoste extrem de frumoasă alături de soțul ei, Andrei, cu care are și doi copii, pe Amedea și Damian.

Emily este extrem de sinceră, atât în interviuri, cât și pe internet și povestește de fiecare dată despre momentele frumoase de care are parte în familie ei, sau, la polul opus, despre problemele care apar adesea în viața de părinte.

Emily a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu 4 luni și a recunoscut de multe ori că viața de mămică nu este întotdeauna perfectă. De-a lungul timpului, tânăra vedetă s-a confruntat cu mai multe probleme și a recunoscut că perioada după nașterea celui de-al doilea copil a fost una extrem de agitată, care a epuizat-o. Deși, în prezent, lucrurile stau mult mai bine, după ce Damian a venit pe lume, Emily a avut febra laptelui și a trecut prin stări neplăcute de sănătate.

Probleme nu s-au oprit aici în familia sa, căci și soțul ei s-a îmbolnăvit, iar stresul le-a dat mari bătăi de cap.

„Acum da, sunt foarte ok. Și Andrei e mai bine pentru că a avut niște probleme cu imunitatea. Nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile astea așa, cred că de la adrenalina asta continuă. El a avut probleme cu imunitatea, acum ține o dietă de revitaminizare să își crească vitaminele. Iar eu îmi revin după sarcină, naștere. Deși am născut foarte ușor și natural, totul a fost perfect, am avut febra laptelui și tocmai de asta nu vreau să …. E foarte ciudată febra laptelui și mai grea decât mă așteptam și aș fi auzit. Nu am știut efectiv ce m-a lovit. Și eram la al doilea copil, teoretic ar fi trebuit să știu lucrurile, practic m-am trezit…. Am avut și la Amedea puțin, mă dureau sânii, s-au înroșit foarte tare, s-au întărit, am scos laptele cu pompa și am fost ok. Aici nu ieșea laptele absolut deloc, febra creștea, frisoanele creșteau, eu voiam să stau cu bebe și nu puteam să mă ridic din pat. Născând natural am avut febră musculară, practic toti mușchii din corp mă dureau. Și mușchii feței. Andrei a asistat la naștere și a fost superb, la Medeea nu a putut că era pandemia, dar acum a intrat. I-am zis “hai mai repede că pierzi momentul”. Că avea voie doar o oră să stea și era pe acolo prin zonă”, a declarat Emily Burghelea pentru Ciao.ro.

Emily Burghelea a vorbit despre depresia postnatală

În anul 2021, Emily devenea mămică pentru prima dată, după ce o aducea pe lume pe fetița ei, Amedea. Fosta asistentă TV a fost în culmea fericirii pentru venirea pe lume a primului ei copil, dar acum, la mai mult de 2 ani de la minunatul eveniment și după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Emily a recunoscut că a trecut printr-o depresie postnatală și a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui specialist. După ce a născut-o pe Amedea, Emily Burghelea și-a schimbat viața complet, lucru care a dat-o puțin peste cap, iar soțul ei i-a recomandat să ceară sfatul unui psiholog.

„Am avut la Amedea, nu știu dacă am avut acum sau nu, de obicei oamenii din jurul tău îți zic dacă ai depresie. Nici la Medeea nu conștietizam prea tare, dar la Amedea am trecut foarte repede peste asta pentru că am apelat repede la un terapeut. Andrei a observat micile deraieri ce le aveam. Am zis “ok, se întâmplă ceva”, m-am dus la un terapeut și s-a rezolvat totul foarte rapid. Acum însă nu mi-a mai semnalat nimic. Activitatea îți ține mintea ocupată, antrenată. E un lucru bun până la urmă, dar știi cum e, o sabie cu două tăișuri: să mergi la muncă, să faci chestii sau să stai acasă pentru că e plăcut să stai cu bebe”, a povestit Emily Burghelea.