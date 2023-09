”Nu am știut cum să reacționez” Ilinca Vandici, mărturisirile la care nimeni nu se aștepta. Ce a dezvăluit acum prezentatoarea despre ea? O mare parte din viață a făcut greșeala asta

In articol:

Ilinca Vandici are 37 de ani, este mamă de băiat, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi și o femeie aplaudată la scară largă pentru frumusețea de care dă dovadă.

Cu o asemenea viață, mulți ar spune că vedeta a gustat mereu numai din fericire și împlinire, însă adevărul este altul.

Citește și: Ilinca Vandici, dezvăluiri făcute la finalul "Bravo, ai stil"! Celebra prezentatoare spune ce a însemnat pentru ea sezonul 8 al emisiunii: "A venit cu mari emoții"| EXCLUSIV

Ilinca Vandici, lecție de viață importantă pentru toate femeile

Deși acum se vede cu ochiul liber că fiecare apariție a sa este ghidată de încrederea în sine pe care o are, Ilinca Vandici spune că nu întotdeauna au stat lucrurile așa.

Au fost vremuri, chiar ani la rând, când nu știa să se admire în oglindă sau să primească vreun compliment.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Fata de la țară care tunde iarba dezbrăcată. A câștigat o avere din „grădinărit obraznic”- stirileprotv.ro

Se vedea, spune ea, o femeie drăguță, dar niciodată nu credea că deține o frumusețe deosebită.

Lucru care a făcut-o, mai spune vedeta Kanal D, să aibă mult de pierdut, mai ales lucruri sufletești.

Căci așa i-au scăpat printre degete energia oamenilor buni de lângă ea, bucuria de a primi un compliment și sentimentul pe care ți-l oferă încrederea în tine.

Însă, de o bună perioadă încoace lucrurile s-au schimbat, după ce a realizat că toate i s-au tras de la felul în care a fost crescută și educată.

Acum știe că este o femeie frumoasă, știe să primească un compliment, să se bucure de el și să se admire de fiecare dată când simte că privitul spre propria persoană o face mai bună și mai fericită.

Citeste si: „Cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost atunci când am rămas însărcinată. A încercat să mă facă să renunț la copil. M-a jignit.” Vica Blochina, declarații controversate despre Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Livia după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Spike- radioimpuls.ro

Ilinca Vandici, mărturisirile la care nimeni nu se aștepta [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, din nou împreună! Cei doi au petrecut azi, în cuplu, la ziua fiului lor, Zian, care a împlinit 6 ani

“Au fost foarte mulți ani din viața mea în care nu am știut să primesc complimente. A fost foarte multă emoție și energie pe care am pierdut-o de-a lungul vieții mele pe care nu am știut să accept complimente, nu am știut cum să reacționez. Eu, mulți ani de zile am avut probleme cu încrederea în mine, nu conștientizam că sunt o femeie frumoasă. Știam că sunt o femeie drăguță, simpatică și cam atât. Așadar, mulți ani nu am știut să primesc complimente. De câțiva ani de zile am învățat și mi se umple sufletul de energie și bucurie, iar reacția este una cât se poate de sinceră. Nu am avut frustrări sau complexe foarte mari, de care să pot povesti acum, însă nu am crescut în spiritul ăsta, de a sta toată ziua în oglindă sau de a mi se spune încontinuu de către familie că sunt superbă. La noi a fost totul pragmatic, cumva, ca în armată, lucru pe care îl apreciez și îmi este de super mare folos. M-am descurcat singură, am făcut față în situații dificile. Nu am fost crescută în spiritul ăsta și atunci, nici eu nu puteam să mă văd real, așa cum sunt eu, în oglindă. Dacă nu muncești la tine, dacă nu îți recunoști defectele, greșelile, n-ai de unde să știi cine ești cu adevărat. Sunt în punctul în care am început să știu cine sunt, îmi cunosc valorile, mă bucur de ele și pot să primesc cu brațele deschise complimente și lucrez și cu aceste frustrări sau momente dificile”, a spus Ilinca Vandici, conform Playtech.