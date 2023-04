„Nu am vrut! Așa a fost să fie” Alin, șoferul de TIR care a provocat tragedia din Lețcani, declarații halucinante după înmormântarea lui Luca. Ce a făcut bărbatul la câteva ore de la accident pare greu de crezut

In articol:

Tragedia din Lețcani a șocat o țară întreagă! Un copil de doar 3 ani, Luca pe numele său, a fost ucis pe o trecere de pietoni, atunci când a fost lovit mortal de un TIR, în timp ce traversa strada alături de tatăl său și fratele mai mare.

Și bărbatul împreună cu celălalt fiu au fost loviți grav, aceștia ajungând la spital cu răni grave.

Totuși, recent, șoferul de TIR vinovat de tragedie a făcut primele declarații despre accidentul mortal. Acesta precizează că după ce oamenii legii au terminat cercetările la fața locului, el a plecat spre casă, chiar la volanul autocamionului cu care a provocat tragedia, căci i s-a permis să conducă în continuare, autoritățile dându-i o dovadă de circulație valabilă 15 zile.

Pentru că era în stare de șoc, Alin i-a cerut ajutorul unui coleg, care se afla în spatele TIR-ului condus de tânăr, acesta fiind chiar martor la întreaga tragedie. De asemenea, șoferul a mai precizat că drumul până acasă a durat nu mai puțin de 12 ore, fiind șocat de cele întâmplate.

„Nu am vrut să-l omor. Așa a fost să fie, dar eu am atâtea nopți de când nu închid un ochi. Am doar imaginea asta în cap. M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea putere să ajung acasă, după acel șoc. Am făcut o veșnicie, vreo 12 ore. Am avut noroc și de colegul meu din spate, care s-a oprit și ca martor, iar înapoi spre casă a mers în spatele meu. Știa că nu sunt în stare de nimic. Nici nu știu ce urmează, momentan încerc să îmi revin. Am fost la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, dar nu m-a ajutat prea mult”

, povestește Alin Candrea, șoferul de TIR, scrie BZI.ro

Citește și: Ionuț a murit măcinat de durerea pierderii soției sale, care și-a dat ultima suflare după ce i-a adus pe lume cel de-al doilea copil: „Se va întâlni cu ea sus în ceruri”. Familia și prietenii se pregătesc să-l conducă pe ultimul drum

Citeste si: „A ajuns lângă femeia pe care a iubit-o ca pe ochii lui”. Doi copii din Olt au rămas orfani, după ce părinții lor s-au stins din viață la doi ani distanță- kanald.ro

Citeste si: Un fotbalist celebru a rămas paralizat după ce s-a distrat alături de prieteni. O băutură l-a adus în această situație. Ce conținea- stirileprotv.ro

Totuși, ceea ce ridică semne de întrebare este că, șoferului nu ar fi trebuit să i se permită să conducă imediat după accident, căci din cauza șocului, acesta ar fi putut produce o altă tragedie.

Alin, șoferul vinovat de accidentul din Lețcani [Sursa foto: BZI.ro]

Luca, minorul decedat în tragedia de la Lețcani, a fost condus pe ultimul drum

Luca, băiețelul de doar 3 ani care a murit pe trecerea de pietoni din Lețcani, pe data de 19 aprilie, după ce a fost lovit mortal de un TIR, a fost condus pe ultimul drum.

Din nefericire, însă, tatăl său și fratele cel mare nu au putut să-și ia ”Adio” de la Luca, cei doi fiind încă internați în spital, după tragedie.

Citeste si: Gabriela Cristea a vorbit despre ce o obliga Marcel Toader să facă pentru a câștiga 20000 de Euro pe lună- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

Citește și: Ce se întâmplă la doar două zile după ce Luca, băiețelul spulberat de un TIR în Lețcani, a fost înmormântat. Familia și localnicii luptă cu ultimele puteri pentru a face dreptate

Întreaga familie este îngenuncheată de durere, iar cu ultimele puteri, bunica lui Luca și-a strigat durerea.

„Câtă durere ai avut tu, câtă durere au părinții tăi și frățiorul tău. Luca, tu ești viu! Noi suntem morți, pentru noi nu mai există viață”, spunea plină de lacrimi bunica lui Luca, potrivit bzi.ro.

Familia lui Luca, copilul decedat în accidentul din Lețcani [Sursa foto: Facebook ]