„Nu am vrut să ieșim în evidență” Maria Constantin a spus abia acum motivul pentru care nu a respectat tradițiile la nunta ei! Ce dezvăluiri a făcut cântăreața, la nici o lună de la marele eveniment: „Se datorează multor oameni”

Maria Constantin și Robert Stoica au făcut marele pas la altar, la începutul lunii august. Evenimentul fericit a avut loc într-o locație de vis, iar invitații prezenți au fost unul și unul.

Deși a fost totul ca la carte, cântăreața nu a respectat anumite obiceiuri tradiționale de nuntă. Iată că abia acum a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie. Mărturisirile neașteptate, la nici o lună de la ziua cea mare!

Motivul pentru care Maria Constantin nu a respectat anumite tradiții la nunta ei

Chiar în cadrul unei emisiuni televizate, la nici o lună de la nuntă, Maria Constantin a făcut mărturisiri neașteptate. Se pare că ea și Robert Stoica nu au respectat anumite tradiții, precum dansul mirilor, pentru a nu fi ei în centrul atenției, așa cum spune chiar artista.

„Nu s-a furat mireasa! Nu am făcut niciun obicei din ăsta. A fost o petrecere, noi am gândit-o ca și o petrecere. Noi nu am vrut dansul mirilor, pentru că nu am vrut să ieșim în evidență.”, a mărturisit cântăreața, în cadrul emisiunii.

Maria Constantin și Robert Stoica, la petrecerea de nuntă! [Sursa foto: Facebook]

Dezvăluirile neștiute de la marele eveniment: „Se datorează multor oameni”

În cadrul aceluiași interviu, frumoasa solistă a ținut să mulțumească tuturor oamenilor care au contribuit într-o oarecare măsură ca nunta lor să iasă așa cum și-au dorit. De asemenea, Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica, au fost în culmea fericirii la nuntă și se declară mulțumiți pentru petrecerea cu fast, precizând că a fost cel mai frumos eveniment din viața lor.

„Deci a fost cea mai frumoasă petrecere din viața noastră și asta se datorează multor oameni. A fost o locație superbă, vreme minunată, nașii pe sprânceană aleși, pentru că datorită lor am avut și aceste surprize muzicale: Adrian Minune, Luis Gabriel, Ady Energie și așa mai departe. Au fost colegii mei de cântec. Am avut în jur de 220 de invitați”, a mai spus Maria Constantin.

Maria Constantin și Robert Stoica la slujba de nuntă! [Sursa foto: Facebook]