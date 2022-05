„Nu are de ales. Ea trebuie să reziste” Ce se întâmplă cu Elena Udrea în spatele gratiilor? Adrian Alexandrov, noi dezvăluiri despre situația fostului ministru

In articol:

Elena Udrea se află în arestul autorităților din Bulgaria, după ce, la începutul lunii trecute, ICCJ a decis ca aceasta să ispășească o pedeapsă de 6 ani cu executare în dosarul „Gala Bute”. Doar că la momentul la care a fost dată sentința, fostul ministru al Turismului părăsise deja România.

Ea a fost prinsă în Bulgaria, foarte aproape de granița cu Grecia.

O instanță de judecată din Sofia a decis în urmă cu o săptămână ca aceasta să fie extrădată în România, acolo unde ar urma să-și petreacă următorii șase ani într-un penitenciar. Doar că decizia magistraților bulgari nu a fost una definitivă, iar Elena Udrea a făcut apel. Urmează ca pe 10 mai să fie adusă din nou în fața judecătorilor care vor da sentința definitivă: fie rămâne în Bulgaria, fie va ajunde în România.

De aproape o lună este închisă într-o închisoare din Bulgaria, iar iubitul ei, Adrian Alexandrov a vorbit despre situația actuală a apropiatei lui Traian Băsescu.

„E o perioadă mai mult decât delicată, dar Elena nu are de ales. Ea trebuie să reziste, fiindcă pur și simplu nu are altă soluție! Nu poți claca când te așteaptă acasă un copil de trei ani și jumătate. Nici eu nu pot face altceva decât să am grijă de micuță!”, a povestit Adrian Alexandrov pentru Impact.ro.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă ştergi mobila cu balsam de rufe. Trucul eficient la care vor apela toate gospodinele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Adrian Alexandrov: „A m angajat în Bulgaria un avocat local”

Pe 10 mai urmeză să i se decidă soarta Elenei Udrea. Atunci va afla dacă se va întoarce în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani de închisoare. Iubitul ei spune că au încercat să facă tot posibilul pentru ca fostul ministru să aibă parte de cea mai bună apărare atunci când va ajunge din nou în fața judecătorilor.

Citeste si: Traian Băsescu s-a mutat din vila de protocol! Unde va locui fostul președinte al României

„Cred că orice este legal și folositor va fi luat în calcul! Dar amănunte nu cunosc. Da, noi familia, am angajat în Bulgaria un avocat local și trebuia să facem asta fiindcă nu ai cum să cunoști anumite detalii.

Citeste si: Elena Udrea a contestat decizia magistraţilor bulgari de a o extrăda în România! Detalii de ultim moment

Știu însă că termenul următor de judecată este 10 mai și că acesta e deja unul public pentru instanțele bulgărești. Familia mea trebuie să apeleze la toate căile de atac pentru a-și căuta dreptate și pentru a încerca fata noastră să crească alăturii de ambii părinți”, a adăugat Adrian Alexandrov.