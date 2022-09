”Nu are pregătirea necesară”. Lia Bugnar a vorbit despre Theo Rose. Cum o vede actrița pe actuala iubită a lui Anghel Damian

In articol:

Lia Bugnar a fost iubita lui Anghel Damian mulți ani, dar a rămas singură în momentul în care actorul s-a reorientat către Theo Rose.

Artista, după o relație lungă cu nepotul lui Nea Marin, odată intrată și în industria cinematografiei, și-a găsit sufletul pereche în persoana lui Anghel Damian.

Lia Bugnar, părere sinceră despre talentul actoricesc al lui Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Lia Bugnar vorbește despre Theo Rose ca și actriță

Faptul că el este actor și că ea și-a dorit mereu să îmbrățișeze meseria aceasta i-a legat pe cei doi, acum ea jucând într-un film scris chiar de actualul iubita și Lia Bugnar.

Interesant este că, deși nu are niciun studiu în domeniu, deși a afirmat că a fost cât pe ce să studieze actoria, cei de pe platoul de filmare, în frunte cu iubitul ei, au numai cuvinte de laudă la adresa cântăreței.

Ba mai mult decât atât, ba chiar în mod neașteptat, și Lia Bugnar apreciază felul în care Theo Rose se descurcă în postura de actriță.

Întrebată cum a scris rolul personajului pe care Theo Rose îl interpretează în filmul regizat de ea, Lia Bugnar a lăsat deoparte amântâclul amoros și a vorbit ca un profesionist.

Lia Bugnar spune că pentru Theo Rose și toți ceilalți care se află la început de drum în acest domeniu, fără a avea vreun studiu în acest sens, a avut

grijă să realizeze un scenariu eficient și extraordinar, dorindu-și să le facă munca mai ușoară și imaginea cât mai strălucitoare în fața celor ce îi privesc la televizor.

De asemenea, ea spune că în privința lui Theo Rose chiar are cuvinte apreciative, căci a văzut primul episod al serialului și a rămas plăcut impresionată de performanța tinerei.

”Ca pe toate celelalte (n.r. cum a scris rolul pentru Theo Rose), extraordinar de atent, chiar am grijă la fiecare replică a fiecărui personaj. Când se întâmplă să joace în film oameni care nu au niciun fel de pregătire actoricească, cum se întâmplă să fie Theo Rose, mai sunt câțiva oameni în film, sunt mult mai atentă la ce scriu pentru că realmente lor trebuie să le dai replici extraordinar de eficiente și de percutante, care să funcționeze. Nu e nimic facil acolo, e greu tot ce fac actorii din film. Dar când știu că un om vine cu frică mai mare decât alții, pentru că nu are pregătirea necesară, pentru că e o întâmplare din viața lui care poate să fie terifiantă, dacă nu a mai făcut asta, am mai mare grijă la cum scriu, încercând și eu să-i fac viața mai ușoară și în același timp să-l fac și să strălucească. Am văzut primul episod și se descurcă (n.r. Theo Rose) minunat”, a spus Lia Bugnar, notează Cancan.