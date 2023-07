„Nu are sens să-mi iau și eu” Crina Abrudan a pus stăpânire pe garderoba soțului ei! Vedeta obișnuiește să-i poarte hainele lui Gabi Popescu

In articol:

Crina Abrudan, în vârstă de 45 de ani, și-a petrecut 15 ani din viață la pupitrul știrilor din sport. După un deceniu și jumătate în care a lucrat în televiziune, vedeta a hotărât să se reprofileze și să își înceapă o carieră în domeniul afacerilor, ocupându-se acum de un loc de joacă.

Din viața Crinei nu lipsesc nici banii, dar nici iubirea. Fosta prezentatoare TV s-a căsătorit în 2017 cu fostul fotbalist Gabi Popescu, cu care formează un cuplu încă din 2008. Cei doi se înțeleg extrem de bine și au o relație foarte apropiată, astfel că vedeta a dezvăluit recent că ea și soțul ei au ajuns chiar să își împartă hainele, căci Crina a făcut o pasiune pentru articolele vestimentare din garderoba lui Gabi Popescu.

Crina Abrudan îi poartă hainele soțului ei

Recent, Crina Abrudan a mărturisit că a pus stăpânire pe garderoba lui Gabi Popescu și a început să îi poarte hainele.

Așa cum multe alte femei fac o pasiune pentru articolele vestimentare bărbătești, la fel s-a întâmplat și în cazul fostei prezentatoare de știri sportive, care a recunoscut că împrumută din dulapul soțului ei atât haine, cât și încălțări. Mai mult, atunci când pleacă în vacanțe, Crina nu își mai pune în bagaj multe perechi de încălțăminte, căci știe că le va purta pe cele ale soțului.

„Eu din dulapul lui mai împrumut uneori diverse …Recunosc. Mai o cămașă, mai un sacou. Chiar de curând am împrumutat un sacou din dulapul lui și m-a întrebat de unde am luat sacoul respectiv. L-am întrebat dacă nu îl recunoaște cumva, mi-a zis că nu, așa că i- am zis că dacă nu l-a mai purtat de 10 ani era momentul să îl port eu. Îi mai împrumut uneori încălțările. De exemplu, uneori în vacanțe nu are sens să-mi iau și eu niște încălțăminte sport în plus în bagaj că oricum are el 3-4 perechi, așa că mă încalț de la el”, a declarat Crina Abrudan pentru Ego.ro.

De asemenea, Crina Abrudan a dezvăluit că soțul ei nu este un împătimit al cumpărăturilor și nici nu cheltuie prea mulți bani pe haine. Gabi Popescu își cumpără rar obiecte vestimentare și are o garderobă restrânsă, însă acest lucru nu o împiedică pe faimoasa lui soție să împrumute din hainele lui. Totuși, fostul fotbalist o mai avertizează câteodată pe Crina în legătură cu hainele care îi plac lui foarte mult și îi spune să nu le poarte, însă aceasta tot ajunge, la un moment dat, să se îmbrace cu ele.

„El nu își cumpără multe lucruri. El își cumpără exact cât poartă. Garderoba lui este foarte restrânsă și este compusă așa din jeans, tricouri: albe, negre, gri, cămăși la fel, și hanorace. Avem amândoi o pasiune pentru hanorace ceva extraordinar. Mai împrumut uneori câte un hanorac de la el, dar când își ia un hanorac care îi place îmi spune din start să nu mă ating de el. Și nu îl ating 2-3 săptămâni, o lună, dar după aceea da.(...) Nu îi cumpăr ceva special ca să port și eu, dar dacă se nimerește după aceea, da. Nu vă închipuți că avem același număr la încălțăminte, că este diferență de două numere, dar la încălțămintea sport mai merge”, a mai povestit vedeta.

