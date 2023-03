„Nu că mi s-a acrit, nu mai vreau” Delia a refuzat în ultimul moment să mai meargă în vacanță cu Răzvan Munteanu! Artista nu știe ce decizie să ia

In articol:

Delia este iubitoare a călătoriile și mai ales a plimbărilor pe munte. Alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, artista a investit timp, pasiune și resurse materiale de-a lungul timpului pentru a-și pune în mișcare unul dintre cel mai provocator și, în același timp, rar întâlnit în rândul oamenilor, hobby.

Cântăreața a devenit pasionată de alpinism și de plimbări pe munte, chiar dacă aceste activități pot implica anumite riscuri. Nici bine nu se întorc dintr-o astfel de drumeție, că se gândesc care să fie următoarea destinație.

Delia, pasionată de traseele pe munte

De această dată, Delia l e-a povestit admiratorilor ei că în această dimineață, după ce ieri și-au făcut bagajele, au decis să nu mai plece în călătoria din afara țării pe care și-o planificaseră, din cauza lipsei de dispoziție, însă nu este dispusă să renunțe atât de ușor la ceea ce îi aduce atât de multă plăcere. Artista le-a cerut admiratorilor ei să îi ofere variante convenabile de trasee în țara noastră, însă fără zăpadă, menționând că s-a săturat de traseele de acest fel.

„Ieri făcusem bagajul să plecăm în Barcelona, pe Coasta Brava, să facem niște trasee, m-am răzgândit în ultimul moment, nu știu de ce. Am mers pe vibe, nu știu pe ce și am zis că n-am chef de trambalare, de zbor, de stat la aeroport, dus, ajungeam seara, pierdeam ziua frumoasă, era frumos afară. Oameni nebuni, cu bagajele la ușă. Plecăm, nu mai plecăm. Acum parcă nu că regret, dar parcă aș pleca undeva, adică am chef, de fapt, să fiu foarte activă afară. Am chef să stau afară, să merg mulți kilometri.

Despre asta vorbesc, că am chef de un «hike» (n.r. plimbare pe jos), de exemplu acum în weekend, am chef de un «hike» pe munte, dar nu aș vrea porțiunile ale cu zăpadă și fleșcăite și «tărcășite», nu că mi s-a acrit, nu mai vreau. Niște trasee dacă știe cineva, care sunt mai pe jos, așa, dar nu prea jos, că vreau să și urc. Adică cât să simți că faci un «hike», dar nu te fleșcăi în zăpada aia nesuferită, zici că de un an e zăpada într-una, nu mai pot cu zăpada, mi s-a luat. Dacă știe cineva care sunt traseele bune de «hike» în Bușteni sau Făgăraș, sunt rugați să îmi scrie la adresa redacției”, a spus Delia în mediul online.

Ce părere are Delia despre relație surorii sale cu Radu Siffredi?

Întrebată despre relația Oanei Matache cu Radu Siffredi, Delia s-a poziționat pe un teritoriu neutru în acest scandal. Nu își dorește să se amestece în situația care s-a creat și nici să comenteze în numele mamei sau al surorii sale.

„Nu gestionez, n-am treabă, nu vreau să mă pronunț în niciun fel. Sunt chestii care ne privesc. Înțeleg că pentru oamenii care mănâncă semințe și se uită la telenovele e un soi de hrană spirituală, vedeți-vă de ale voastre, că oamenii își văd de ale lor. E simplă treaba. N-am ce să adaug”, a spus Delia, conform Cancan.