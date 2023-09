”Nu credeam că există așa ceva” Georgiana Lobonț, descoperirea prin care spune că a dat lovitura în carieră. Ce îi îndeamnă și pe colegii săi de breaslă să facă?

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai apreciate artistei de la noi, lucru care se observă în numărul mare de evenimente pe care le onorează chiar și zi după zi.

Cântă în toată țara și peste hotare, în weekend-uri, dar și de luni până vineri, fiind mai mereu pe drumuri și departe de copii.

Georgiana Lobonț a găsit soluția ideală pentru vocea sa

Are, însă, și câștiguri pe măsură, dar și probleme cu vocea, dat fiind faptul că sunt perioade în care nu poate face deloc pauze vocale.

Doar că de ceva timp, această problemă, care-i cam punea cariera pe butuci, nu mai există, căci artista a găsit soluția ideală

Conform mesajului pe care l-a publicat pe pagina sa de Instagram, acolo unde o urmăresc fanii, dar și colegii de breaslă, Georgiana Lobonț a împărtășit soluția ideală pentru toți artiștii, spune ea.

Un aparat pe care-l poate folosi oricând, chiar și la evenimente, i-a salvat corzile vocale vara aceasta, deși nu credea, având în vedere sensibilitatea pe care o are, că va fi posibil așa ceva.

Dar iată că aparatul și-a făcut treaba și soția lui Rareș Ciciovan a putut cânta mai bine de două săptămâni zi de zi, fără probleme.

I-a fost recomandat de un medic de peste hotare, notează solista, tot el fiind și cel care a învățat-o cum să-l folosească.

Iar aparatul, pentru doritori, mai subliniază ea, se găsește pe internet, fiind la un click distanță.

”De ceva timp, niciun eveniment nu las să treacă fără a folosi acest aparat de masaj al corzilor vocale. Este genial, dragi colegi! Am cântat din 11 până în 27 august în fiecare zi fără să răgușesc, eu cea care sunt o sensibilă și jumătate. Nu credeam că există așa ceva. Este foarte util și bun. Mă simt foarte bine și mă relaxează. E un aparat inventat de un doctor turc, pe care l-am cunoscut anul acesta în Izmir, unde are clinica. Am fost personal la el și m-a învățat tehnica. Mi-a ușurat viața și meseria”, a scris Georgiana Lobonț, pe pagina sa de Instagram.

