„Nu credeam în așa ceva” Alex Bobicioiu, infectat cu COVID-19, la numai o zi după ce Simina Loica a făcut aceeași mărturisire! Gestu făcut la scurt timp după anunț

La distanță de numai o zi după ce Simina Loica și-a anunțat fanii din mediul online că are COVID, Alex Bobicioiu vine în atenția admiratorilor din mediul online să le dea vestea că a contactat și el virusul. Cu numai câteva ore în urmă, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” le-a mărturisit internauților că nu se simte prea bine și că este nevoit să stea în carantină vreme de 5 zile.

Ieri, Simina Loica le-a dat vestea admiratorilor ei din mediul online că are COVID-19. Cu toate că testul a ieșit negativ, iubita lui Bobicioiu a mărturisit că este de părere că este o eroare, pentru că prezintă toate simptomele specifice, respectiv a rămas fără gust și fără miros.

Alex Bobicioiu și Simina Loica, infectați cu COVID-19

Cel mai nou cuplu din lumea mondenă suferă împreună de COVID-19.

Nu sunt numai ei în aceeași situație, ci și micuțul Dominic, fiul Siminei și al lui Alex Zănoagă.

„Ce frumos e afară și ce frumos e când ai COVID... sau nu știu dacă avem, am ieșit negativ, dar nu am gust, nu am miros și nu mă simt bine, dat, totuși, suntem bine”, a spus Simina Loica pe Instagram.

La câteva ore distanță de anunțul făcut de Simina, și Alex Bobicioiu a împărtășit cu fanii lui că se află în aceeași situație, în ciuda faptului că

nu credea în acest virus. În aceste condiții, este nevoit să stea în izolare pentru 5 zile, însă se pare că doar în teorie. La puțin scurt timp după ce a făcut aceste dezvăluiri, Alex Bobicioiu a plecat în oraș să-și ia mâncare.

„Covid, da da, am covid, eu care nu credeam în așa ceva. Într-adevăr, nu mă simt atât de bine, dar sunt ok și mai trebuie să stau și 5 zile izolat în casă, perfect.”, a spus Alex Bobicioiu pe Instgram.