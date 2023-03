Nu degeaba sunt invidiați! Antonia dezvăluie secretul fericirii familiei Velea: "Asta ne unește" | EXCLUSIV

In articol:

Antonia este sexy polițistă în filmul Haita de acțiune, iar Alex Velea a avut o reacție incredibilă în momentul în care a văzut-o.

Așa funcționează familia Antoniei și a lui Alex Velea

Haita de acțiune este un film de comedie, scris și regizat de către Vali Dobrogeanu. Filmul a avut premiera pe marile ecrane din România pe 20 martie, iar evenimentul de lansare al acestuia a strâns o mulțime de vedete și persoane publice. Nelipsiți au fost chiar protagoniștii filmului, Antonia, Alex Bogdan și Vlad Brumaru, care într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, au mărturisit că pe platourile de filmare au legat prietenii și chiar s-au distrat pe cinste. Antonia a declarat că pentru ea este ceva nou să joace într-un film și că Alex Velea a fost cel care a susținut-o din primul moment.

Antonia și Alex Velea au doi copii minunați. Antonia ne-a spus care este secretul lor, pentru a fo in vidiați de toată lumea. Așa le funcționează familia.

"Nici nu știu dacă e vreun secret. Pur și simplu avem chimie și cred că asta ne unește. Și comunicăm.", a precizat Antonia.

Antonia, totul despre rolul de polițistă sexy

Antonia a schimbat foaia și a trecut de la artistă la actriță. Aceasta ne-a povestit cât de greu i-a fost să învețe rolul și cum s-a înțeles cu toți colegii.

"A fost o provocare, mi-a fost greu, pentru că în primul rând nu am mai jucat atât de mult într-un film, dar Vlad Brumaru și Alex Bogdan mi-au făcut experiența foarte ușoară. Nu foarte, exagerez, mai ușoară. Ei sunt ca frații mei. Mi-a fost greu să fac scenele de bătaie, pentru că nu m-am luptat niciodată, mai ales să mă prefac, dar cred că mi-a ieșit bine, sper. Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe 'Haita de acțiune' și să vedem în viitor ce ne așteaptă.", a mărturisit Antonia, la WOWnews.

Cum a reacționat Alex Velea când a văzut-o pe Antonia în rolul de polițistă sexy?

Antonia este protagonista unui film realizat de Bromania. Rolul ei este de polițistă sexy, care știe să se bată bine. Alex Velea a avut și el o părere despre toată această situație, iar Antonia nu s-a ferit și l-a dat în primire. Artista a adăugat faptul că nu o să îi lase pe Akim și Dominic să urmărească filmul, deoarece nu este un film pentru copii.

"Alex a văzut filmul. I-a plăcut foarte mult și abia așteaptă să vadă filmul din nou. Copiilor nu pot să le arăt și dacă le arăt, le arăt așa pe sărite.", a mai declarat Antonia.

