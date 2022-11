Nu doar românii se confruntă cu creșterea prețurilor! Bella Santiago a spus adevărul despre situația familiei ei din Filipine: "M-a sunat mama mea" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele sezonului 7 "Bravo, ai stil". Aceasta a cunoscut celebritatea prin câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete. Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește.

Bella Santiago vorbește despre scumpirile din Filipine

Artista s-a făcut extrem de plăcută la public, prin personalitatea ei veselă și aparițiile mereu spectaculoase.

Bella Santiago ne-a spus clar: scumpirile nu există doar în România. De pildă, mama ei a sunat-o să se plângă că și în Filipine este o situație nu chiar roz. Și verișorii ei din Italia și Spania i-au comunicat același lucru. Vedeta ne-a vorbit deschis despre situația rudelor ei din străinătate.

"Peste tot este la fel. Au crescut peste tot prețurile. M-a sunat mama că și acolo au crescut și i-am zis să stea liniștită, că și aici e la fel. Deci, nu cred că problema asta e doar în Filipine sau doar în România, ci peste tot, din cauza a ce s-a întâmplat din cauza pandemiei și multe chestii. Creșterea prețurilor este peste tot. Am vorbit și cu verișorii mei, care sunt în Italia, în Spania și la fel au spus." , a declarat Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Care erau jocurile preferate ale Bellei Santiago, în Filipine?

În România, copiii au jocuri diverse, care sunt transmise din generație în generație. În Filipine, ne-a spus chiar Bella cum se distra când era mică.

"Eram nebună când eram mai mică, eram peste tot. Eu mă jucam cu furnicile. Luam una neagră și una roșie și le puneam să se lupte. Dar, eu nu am avut copilărie cum au avut toți copii, pentru că am stat mai mult cu bunica mea, făceam treabă și nu prea am copilărit. Nu aș schimba nimic, pentru că am învățat multe chestii, care mă ajută acum. Lucrurile pe care m-a învățat mama mea, o ajută și pe fata mea, o învăț ce am învățat și eu la rândul meu. Chiar nu vreau să schimb nimic, sunt foarte mulțumită de toate experiențele pe care le-am avut.", a mărturisit Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

