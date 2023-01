"Nu e de interesul nimănui când rămân eu gravidă" Ana Barnoschi, foc și pară! Vedeta nu mai suportă să fie întrebată despre copil | EXCLUSIV

In articol:

Ana Barnoschi este una dintre cele mai apreciate asistente TV din showbiz-ul românesc. Vedeta este, într-adevăr, una dintre cele mai carismatice și transparente persoane publice din industria media. Asumarea, sinceritatea și modestia sunt câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se remarce în fața publicului.

Ana Maria Barnoschi, deranjată de întrebarea despre copil

De curând, Ana Maria Barnoschi a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru fanii săi și unul dintre comentarii nu i-a pica chiar bine. Cineva a întrebat-o când urmează să fie gravidă, iar Ana i-a răspuns pe măsură. A atașat o fotografia dintr-o ediție de Roata Norocului, unde juca rolul unei graviduțe. Asistenta TV a stat de vorbă cu WOWbiz și a explicat întreaga situație.

Citeste si: „Am luat decizia să ne despărțim.” Ileana Sterp, adevărul dureros despre relația cu Daniel Aloman- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

"Mi se pare deplasat să întrebi un om când rămâne gravidă sau mai știu eu ce întrebări de genul, pentru că sunt întrebări super personale și decât să mă iau de persoană, să îi zic ce e frumos și ce nu să întrebi, am preferat să fac o caterincă despre întrebarea respectivă. Mă reprezintă ceva mai mult un răspuns de genul, decât să mă apuc să le explic eu de ce nu e ok să întrebe asta. Până la urmă e alegerea fiecăruia când vrea să facă un copil și nu e de interesul nimănui când rămân eu gravidă sau nu. Așa mi s-a părut cel mai ok să abordez situația.", a declarat Ana Maria Barnoschi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ana Maria Barnoschi, ultimele detalii despre nuntă

Diva de la Kanal D și iubitul ei au început ușor pregătirile pentru marele eveniment. Frumoasa brunetă a mărturisit că nu au stabilit încă data și detalii cu privire la locație, însă au ales nașii, iar la ei au mers tocmai pentru a primi cele mai bune sfaturi. Anul acesta se anunță o nuntă mare, ca-n povești.

"Încă nu ne-am gândit când va avea loc evenimentul. Am discutat puțin despre acest aspect și ne-am întâlnit cu viitorii nași să ne îndrume de unde să începem în privința asta, dar încă nu am început clar să ne ocupăm de acest eveniment. Nici mie și nici logodnicului meu nu ne-a permis timpul. Am stabilit nașii. Încă nu am să dezvălui identitate lor, dar de stabilit i-am stabilit. Cred că vom avea o singură pereche de nași", a mărturisit Ana Maria Barnoschi, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!