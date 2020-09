Situație deosebită în familia lui Florin Pastramă. Sora acestuia, Elena Claudia, s-a căsătorit însă a preluat de la soțul ei un alt nume cu rezonanță culinară: Verdeață. Dacă ar fi să glumim, am putea spune că cei doi se potrivesc de minune și că sunt predestinați unul altuia.

Cum a ajuns celebră familia Pastramă?

Glumă-neglumă, familia Pastramă este una admirată de toată lumea pentru cât de unită este. Soțul lui Brigitte mai are un frate și trei surori, toți formând o ”echipă” extrem de unită. De altfel, familia Pastramă este recunoscută în tot sectorul 2 cu mult timp înainte ca Florin sa ajungă vedetă sau Raluca să se mărite cu Pepe. În 2008, tatăl fraților Pastramă, așa că mama lor, Florentina, a rămas să-i crească pe toți. Drept urmare, și în ziua de azi, cuvântul mamei este cel mai greu în familia Pastramă.

Florin Pastramă: ”La 13 ani aveam șofer”

”Suntem 5 fraţi, 2 băieţi şi 3 fete, dintre care ultimele sunt gemene. Am avut o copilărie de vis. Mama se ocupa de noi, tata făcea bani. În şcoală eram tot timpul daţi exemplu pentru că eram îmbrăcaţi colorat şi mereu curaţi, ăsta e meritul mamei. La 13 ani aveam şofer, la 18 ani am luat permisul şi de atunci am mers cu tata peste tot pâna în 2008, când el a murit. Am fost la şcoli, am Facultatea de Drept terminată, am licenţa, am avut o copilărie de vis, cu tot ce mi-am dorit. Ne-au educat în aşa fel încât să creştem şi să devenim nişte oameni respectuoşi şi educaţi. Am fost ţinut mai mult decât în puf, nu apucam să spun că vreau ceva şi a doua zi primeam”, a povestit Florin Pastramă în Click.

Familia Pastramă și-a îmbuntățit mult imaginea în ultima vreme. Dacă în urmă cu 10-15 ani, presa scria despre puterea acestei familii pe care o asociau cu cea a unui clan, în ultima perioadă lucrurile s-au schimbat extrem de mult. Cei din familia Pastramă au înțeles că ”școala este de bază”, așa că și-au trimis copiii la studii. Rezultatele se văd astăzi, când oamenii vorbesc cu respect și admirație despre această familie.