„Nu e lapte și miere. Se gândeau deja la divorț” Ce s-a văzut pe filmarea făcută în biserică, în timpul cununiei religioase a Mariei Constantin cu Robert Stoica? Mulți au observat acest detaliu

Maria Constantin și Robert Stoica le-au făcut o mare bucurie fanilor lor, căci ieri, 25 iulie, cei doi amorezi și-au unit destinele. Aceștia au spus cel mai sincer ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă, apoi au mers la biserică pentru cununia religioasă.

Blondina și partenerul ei de viață nu au vorbit despre fericitul eveniment, dezvăluind abia ieri că au devenit soț și soție oficial, postând ulterior și o serie de imagini din ziua cea mare. De asemenea, recent, pe internet s-a viralizat și un videoclip cu cei doi soți din timpul cununiei religioase, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

Citește și: Ei sunt nașii de cununie ai Mariei Constantin și ai lui Robert Stoica! Părinții spirituali ai cuplului sunt chiar celebrități din muzică

Mulți dintre internauți nu s-au abținut nicio clipă să-și dea cu părerea despre cei doi, spunând că ceva ar părea în neregulă între Maria și Robert: „Oare doar eu am văzut că deja ceva nu e bine?? Sper să fie fericiți”, „Se gândeau deja la divorț”, „Doamne ajută, dar nu cred că e lapte și miere”, „Zici că sunt obligați să se căsătorească”, „Câtă tristețe și nefericire”,

sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

În timp ce unii au avut comentarii răutăcioase la adresa celor doi soți, alții i-au felicitat pentru fericitul eveniment, spunând că sunt doar emoționați: „Casă de piatră, fericire și înțelegere”, „Felicitări! Casă de diamant că meritați frumoșilor”, „Sunt emoționați și voi spuneți că sunt triști”.

Maria Constantin și Robert Stoica și-au dorit un eveniment restrâns

Maria Constantin și Robert Stoica și-au dorit un eveniment restrâns, motiv pentru care nu au oferit prea multe detalii despre cununia civilă și cea religioasă.

Citește și: "E inevitabil" Dezvăluirea neașteptată făcută de Maria Constantin, fix în ziua nunții! Nimeni nu se gândea că va accepta una ca asta, în cel mai important moment din viața ei

În schimb, cei doi soți au pus mai mult preț pe petrecerea de nuntă, care va avea loc pe 4 august, acolo unde vor fi prezent peste 200 de persoane.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții. Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august.”, a mărturisit Maria Constantin pentru fanatik.ro.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]