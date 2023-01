"Nu e singură pe lume". Adriana Bahmuțeanu, mărturii emoționante după ce a aflat că George Restivan are o fiică. Ce spune vedeta despre întâlnirea cu tânăra Melissa| EXCLUSIV

In articol:

Adriana Mahmuțeanu și logodnicul ei trăiesc momente extrem de speciale, căci recent au stabilit data nunții. Vedeta și George Restivan se vor căsătorii în vara acestui an, iar recent familia lor s-a mărit.

Rezultatul testului de paternitate efectuate de logodnicul Adrianei Bahmuțeanu și de tânăra Melissa a venit din SUA și a confirmat varianta din România. George Restivan este tatăl fetei, urmând ca în curând să devină chiar bunic.

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu a mers în vizită la ea, la Satu Mare, acolo unde tânăra locuiește alături de familie. Vedeta a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre veștile recent și ne-a mărturisit că se bucură de faptul că familia s-a mărit și așteaptă cu nerăbdare ca Melissa să nască și astfel ea să îi cunoască pe toți cei mici.

Adriana Bahmuțeanu vrea să o cunoască pe Melissa

Adriana Bahmuțeanu s-a bucurat la aflare veștii. Vedeta ne-a dezvăluit că vrea să o cunoască pe Melissași chiar așteaptă să vină pe lume și bebelușul. Mai mult decât atât, îndrăgita vedeta a mărturisit că o consideră pe Melissa o femeie foarte puternică pentru gestul său și își dorește ca ea să fie fericită.

"Eu nu am avut nici măcar o problemă, nici resentimente, din contră. Mi s-a părut că noi, cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. M-am bucurat și vreau să o cunosc", a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta este mamă de băieți așa că am întrebat-o și cum vede faptul că în familia lor s-a alăturat acum și o fiică.

"Mă bucuram indiferent dacă era față sau băiat! M-am văzut și mamă de față, dar nu s-a întâmplat. Mi-aș fi dorit să am și o fetiță, să o îmbrac, să îi fac codițe și să o împopoțonez, dar e foarte bine așa cum e.

M-am bucurat pentru că Melissa s-a liniștit și ea și și-a găsit fericirea. A fost o femeie curajoasă și așteptăm al doilea bebeluș să vină pe lume cât mai repede", a mai adăugat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu așteaptă întâlnirea cu fiica logodnicului ei

Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit că așteaptă și ea să o cunoască și mai ales să îi vadă pe cei mici. Melissa este căsătorită în Satu Mare, acolo unde locuiește alături de soțul ei și socrii. Tânăra este însărcinată și în curând urmează să aducă pe lume un copil.

"Melissa nu e singură pe lume. Mă bucur că ne-a găsit și suntem familia ei. Putea George să aibă și 3 rânduri de copii că asta nu îmi afecta relația cu el. Mă bucur că am găsit-o pe Melissa și de abia aștept să îi cunosc pe cei mici", a explicat vedeta, pentru Wowbiz.ro.

Pentru George Restivan a fost veste foarte bună. Cei doi s-au bucurat că s-au regăsit, iar Melissa spune că tatăl ei și Adriana Bahmuțeanu sunt doi oameni foarte cumsecade.

"Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui", a spus logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, la un post TV.

